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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Жирона - Севилья
Жирона - Севилья: обзор матча 14 января 2023
Жирона
14.01.2023, суббота, 18:15
Испания. Примера, 17 тур
2 : 1
Завершен
Севилья
46'
К. Стуани
88'
Я. Эррера
13'
Т. Ньянзу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жирона - Севилья
Замена
Р. Террац
️️️️
К. Стуани
90'
+1
90'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
О. Торрес
ГОЛ! 2:1!
Я. Эррера
Пас отдал
В. Фернандес
88'
Замена
В. Фернандес
️️️️
Р. Рикельме
82'
79'
Замена
Сусо
️️️️
Х. Навас
Желтая карточка
А. Мартинес
68'
66'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Фернандо
66'
Замена
Г. Монтиэль
️️️️
Л. Баде
Замена
Б. Эспиноcа
️️️️
Д. Лопес
63'
Замена
Я. Коуто
️️️️
Т. Вилья
62'
Замена
Я. Эррера
️️️️
И. Мартин
62'
ГОЛ! 1:1!
К. Стуани
Пас отдал
Т. Вилья
46'
Желтая карточка
Т. Вилья
45'
44'
Желтая карточка
М. Акунья
Желтая карточка
Д. Лопес
36'
13'
ГОЛ! 0:1!
Т. Ньянзу
Пас отдал
И. Ракитич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жирона
13
Пауло Газзанига
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
14
Сантьяго Буэно
ЦЗ
22
Арнау Мартинес
ПЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
24
Алеш Гарсия
ЦП
23
Иван Мартин
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
7
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
5
Фернандо
ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Жирона
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
27
Ян Коуто
ПЗ
73
Хоэль Рока
ЛВ
21
Ману Вальехо
ЛВ
11
Рамон Террац
ОП
21
Янхель Эррера
ЦП
10
Борха Гарсия
АП
17
Валери Фернандес
ПВ
14
Самуэль Саис
ЦФ
Севилья
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
8
Карлос Альварес
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
19
Начо Кинтана
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
10
Сусо
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
3-1-2-3-1
13
Газзанига
3
Гутьеррес
14
Буэно
22
Мартинес
5
Лопес
21
Ромеу
24
Гарсия
19
Вилья
23
Мартин
17
Рикельме
7
Стуани
4-1-4-1
37
Буну
16
Навас
5
Баде
23
Ньянзу
21
Акунья
5
Фернандо
8
Гудель
11
Ракитич
8
Торрес
19
Хордан
17
Мир
5
Лопес
20
Эспиноcа
20
Эспиноcа
5
Лопес
19
Вилья
27
Коуто
27
Коуто
19
Вилья
7
Стуани
11
Террац
11
Террац
7
Стуани
23
Мартин
21
Эррера
21
Эррера
23
Мартин
17
Рикельме
17
Фернандес
17
Фернандес
17
Рикельме
5
Баде
29
Монтиэль
29
Монтиэль
5
Баде
16
Навас
10
Сусо
10
Сусо
16
Навас
5
Фернандо
9
Ламела
9
Ламела
5
Фернандо
8
Торрес
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
8
Торрес
Остались в запасе
Жирона
Севилья
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
10
Борха Гарсия
АП
73
Хоэль Рока
ЛВ
21
Ману Вальехо
ЛВ
14
Самуэль Саис
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
8
Карлос Альварес
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
19
Начо Кинтана
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Остались в запасе
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Хуан Карлос
ВР
10
Борха Гарсия
АП
73
Хоэль Рока
ЛВ
21
Ману Вальехо
ЛВ
14
Самуэль Саис
ЦФ
Остались в запасе
1
Альберто Флорес
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
4
Карим Рекик
ЦЗ
4
Кике Салас
ЦЗ
8
Карлос Альварес
ЦП
14
Ману Буэно
ЦП
19
Начо Кинтана
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Санчес Муньос
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Статистика матча Жирона - Севилья
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Жирона
Испания. Сегунда, 16 тур
Эльденсе
- : -
28.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Реал Сосьедад Б
1 : 0
31.10.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 11 тур
Жирона
5 : 1
24.10.2026
Сельта (Б)
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Монтиливи
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