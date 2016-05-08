Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Серия А 2014/2015 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Кубок 2012/2013 Италия. Серия А 2012/2013 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Германия. Бундеслига 2009/2010 Германия. Кубок 2009/2010 Италия. Кубок 2009/2010 Италия. Серия А 2009/2010 Кубок Конфедераций 2009 Лига Чемпионов 2009/2010 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Германия. Бундеслига 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Чемпионат Европы 2008 Германия. Бундеслига 2007/2008 Кубок УЕФА 2007/2008