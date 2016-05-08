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Лука Тони
Статистика
Лука Тони - статистика
Завершил карьеру
26 мая 1977 (49), Павулло-нель-Фриньяно
#18 | Нападающий
193 см | 88 кг
Италия
Статистика
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Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Кубок 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Германия. Бундеслига 2009/2010
Германия. Кубок 2009/2010
Италия. Кубок 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Кубок Конфедераций 2009
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Германия. Бундеслига 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Чемпионат Европы 2008
Германия. Бундеслига 2007/2008
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Верона
23
6
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 37 тур
Верона
2 : 1
08.05.2016
Ювентус
1' - 85'
43'
Италия. Серия А, 36 тур
Сассуоло
1 : 0
01.05.2016
Верона
62' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Эмполи
1 : 0
20.04.2016
Верона
54' - 74'
Италия. Серия А, 33 тур
Верона
1 : 2
17.04.2016
Фрозиноне
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 30 тур
Верона
1 : 2
20.03.2016
Карпи
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Фиорентина
1 : 1
13.03.2016
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Верона
0 : 3
05.03.2016
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Удинезе
2 : 0
28.02.2016
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Верона
3 : 1
20.02.2016
Кьево
1' - 90'
29'
29'
Италия. Серия А, 25 тур
Лацио
5 : 2
11.02.2016
Верона
1' - 90'
79'
Италия. Серия А, 24 тур
Верона
3 : 3
07.02.2016
Интер
1' - 69'
Италия. Серия А, 23 тур
Верона
2 : 1
03.02.2016
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Торино
0 : 0
31.01.2016
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Верона
0 : 1
10.01.2016
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Верона
1 : 1
20.12.2015
Сассуоло
1' - 90'
39'
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
1 : 1
13.12.2015
Верона
1' - 90'
56'
Италия. Серия А, 15 тур
Верона
0 : 1
06.12.2015
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Фрозиноне
3 : 2
29.11.2015
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Верона
0 : 2
22.11.2015
Наполи
73' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Аталанта
1 : 1
20.09.2015
Верона
1' - 25'
Италия. Серия А, 3 тур
Верона
2 : 2
13.09.2015
Торино
1' - 90'
49'
90'
Италия. Серия А, 2 тур
Дженоа
2 : 0
30.08.2015
Верона
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Верона
1 : 1
22.08.2015
Рома
1' - 90'
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