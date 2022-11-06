Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Станислав Драгун - статистика

Завершил карьеру
4 июня 1988 (38), Минск
#21 | Полузащитник
181 см | 79 кг
Беларусь
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
БАТЭ
25
10
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
БАТЭ
3 : 2
06.11.2022
Минск
1' - 90'
42'
90'
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
СКА-1938
0 : 2
29.10.2022
БАТЭ
1' - 80'
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
БАТЭ
2 : 1
24.10.2022
Неман
1' - 90'
74'
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Ислочь
0 : 0
20.10.2022
БАТЭ
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
БАТЭ
4 : 1
15.10.2022
Динамо-Брест
1' - 80'
80'
45'
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
Слуцк
0 : 0
08.10.2022
БАТЭ
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
БАТЭ
1 : 1
01.10.2022
Торпедо-БелАЗ
1' - 90'
74'
66'
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
Витебск
1 : 1
16.09.2022
БАТЭ
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
Гомель
0 : 1
04.09.2022
БАТЭ
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 2 тур
БАТЭ
2 : 2
14.08.2022
Белшина
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 16 тур
БАТЭ
4 : 0
07.08.2022
Славия-Мозырь
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
Минск
2 : 2
09.07.2022
БАТЭ
1' - 90'
77'
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
БАТЭ
1 : 1
03.07.2022
СКА-1938
1' - 90'
2'
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
БАТЭ
4 : 0
29.06.2022
Слуцк
1' - 90'
38, 52'
Белоруссия. Высшая лига, 12 тур
Неман
0 : 0
25.06.2022
БАТЭ
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
БАТЭ
0 : 1
18.06.2022
Ислочь
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
Динамо-Брест
0 : 3
28.05.2022
БАТЭ
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 0
13.05.2022
БАТЭ
1' - 46'
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
БАТЭ
2 : 1
08.05.2022
Витебск
71' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Динамо Мн
2 : 2
02.05.2022
БАТЭ
1' - 76'
72'
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
БАТЭ
2 : 1
22.04.2022
Гомель
1' - 89'
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
Шахтер
0 : 1
16.04.2022
БАТЭ
1' - 90'
Белоруссия. Высшая лига, 17 тур
Белшина
0 : 3
02.04.2022
БАТЭ
1' - 90'
82'
Белоруссия. Высшая лига, 1 тур
Славия-Мозырь
0 : 3
20.03.2022
БАТЭ
56' - 90'
Главные новости
«В этом плане тяжело»: Батраков рассказал о своей проблеме в Турции
21:08
Сын гендиректора «Ростова» ездил на матч со «Спартаком» за счет клуба, отобрав деньги у детской команды
20:59
Канчельскис двумя словами описал игру «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне
20:50
В «Галатасарае» Батракова приняли решение по главному тренеру
20:27
2
Реакция Мостового на готовность Абаскаля возглавить «Родину»
20:18
5
Гендиректор «Ростова» устроил сына в клуб с зарплатой 350 тысяч рублей в месяц
20:08
6
Черданцев назвал команду РПЛ, которая превзошла его ожидания
19:58
Видео«Атлетико» ответил на перформанс Моуринью
19:34
Талалаев определил лучшего форварда в новом сезоне РПЛ
18:56
Черданцев – о самом дорогом летнем новичке «Спартака»: «Объективно разочаровывает»
18:41
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+