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Станислав Драгун
Новости
Станислав Драгун - новости
Завершил карьеру
4 июня 1988 (38), Минск
#21 | Полузащитник
181 см | 79 кг
Беларусь
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Публикации
Игроки БАТЭ заразились коронавирусом. Через два дня команде играть в Лиге Европы
2020.09.15 22:46
1
Полузащитник сборной Белоруссии Драгун – россиянам: «Не надо нам помогать, просто поддержите нас в праве самим выбирать свою судьбу»
2020.08.19 09:45
127
Высшая лига. БАТЭ одержал первую победу в сезоне, экс-динамовец Драгун забил решающий гол
2020.04.04 19:31
Стоцкий и Драгун – в команде недели Лиги Европы по версии Whoscored
2019.02.15 13:35
5
Бывший игрок «Динамо» Драгун стал лучшим по перехватам на групповом этапе Лиги Европы
2017.12.08 20:36
3
Глава БАТЭ – о переходе Драгуна из «Оренбурга»: «Сбылась моя мечта»
2017.07.02 15:20
1
Драгуном интересуются клубы из России, Израиля и Польши
2017.06.25 10:20
1
Драгун станет игроком «Оренбурга»
2017.03.04 21:04
3
«Динамо» расторгло контракт с Драгуном
2017.02.24 18:10
1
Драгун остается в расположении дубля «Динамо»
2017.02.14 11:25
1
«Динамо» намерено продать Драгуна из-за его большой зарплаты
2017.01.16 18:47
2
Драгун: «Были предложения из Европы и МЛС, но «Динамо» – это все-таки бренд»
2016.08.03 20:48
6
Драгун: «Динамо» для всех – это раздражитель»
2016.08.03 18:38
Драгун летом не покинет «Динамо»
2016.06.28 17:37
Драгун: «В РФПЛ есть игроки посильнее Мхитаряна»
2016.03.29 12:51
5
Кобелев: «Наверное, стартовый состав я выпустил неправильный»
2016.03.02 20:12
3
Кобелев: «Обеспокоен реализацией моментов в контрольных матчах»
2016.02.27 15:52
В «Крыльях Советов» рассказали о зарплате Драгуна
2016.01.20 09:20
1
Драгун: «Мне есть куда расти, поэтому рад, что буду составлять конкуренцию таким серьезным игрокам»
2016.01.15 20:07
1
Сафонов: «Нет сомнений, что Денисов уровнем выше Драгуна»
2016.01.11 10:09
Зобнин: «В будущем хочу стать лидером «Динамо»
2016.01.10 13:18
2
Официально: Драгун стал игроком «Динамо»
2016.01.08 12:39
1
Драгун: «Будто прожил в Самаре маленькую жизнь»
2016.01.08 11:08
Драгун: «В России сейчас не лучшие времена вообще и в футболе в частности»
2016.01.04 23:00
2
Драгун: «Было хорошее предложение из Польши, но я выбрал другую команду»
2016.01.04 20:00
2
Драгун перешел в «Динамо»
2015.12.23 15:49
«Динамо» отказывается комментировать информацию о переходе Драгуна
2015.12.22 15:38
Драгун прошел медобследование в «Динамо»
2015.12.22 13:18
3
Циклаури: «Драгун на данный момент является игроком «Крыльев», у него контракт до конца года»
2015.12.04 17:40
«Динамо» может усилиться хавбеком «Крыльев Советов»
2015.12.04 14:49
1
1
2
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