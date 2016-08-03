Драгун: «Динамо» для всех – это раздражитель»

Полузащитник «Динамо» Станислав Драгун поделился мнением об участии московского клуба в первенстве ФНЛ. Напомним, что по итогам прошлого сезона бело-голубые впервые в истории вылетели из элитного дивизиона отечественного футбола.

– Что поменялось в «Динамо» после вылета?

– В первую очередь – команда. Процентов на 70-80. Пришло много классных ребят. С некоторыми хорошими пришлось расстаться. Это неизбежный процесс. Сейчас подбирается крепкая команда с серьезными задачами.

– Видели баннер болельщиков «Динамо»: «У вас есть сезон, чтобы вернуть наше доверие»?

– Другого и не ждали. Это нормальная реакция болельщиков, их можно понять. Было бы странно, если бы был другой баннер. Мы намерены вернуть их доверие.

– К «Динамо» в ФНЛ как-то по-особенному относятся?

– «Динамо» для всех – это раздражитель. В ФНЛ много команд, с кем тяжело: «Кубань», «Мордовия»… Да тот же «Енисей», с которым была непростая ничья. Тем более там Андрей Тихонов. Но у нас настрой на каждую игру боевой. Задача – три очка в каждом матче.