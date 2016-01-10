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    Зобнин: «В будущем хочу стать лидером «Динамо»

    Полузащитник «Динамо» Роман Зобнин рассказал, чем занимался в отпуске и чего ждет в будущем.

    «Отпуск провел отлично, с семьей, в Москве. Работал над собой, с 20-го числа ходил в тренажерный зал, бегал, занимался. Зимний футбол не практиковал, от мяча нужно было немножко отдохнуть. Отличное настроение, по всем очень соскучился – по ребятам, по футболу. Жду сборы. Там будет тяжело, но я их жду. Во время паузы смотрел все топовые матчи, следил за АПЛ, Бундеслигой, Примерой. Учился у них, как нужно играть.

    В этом сезоне у меня появилась постоянная игровая практика, начал чувствовать уверенность. Надеюсь в будущем стать лидером, потому что сейчас я им не являюсь. Жду усиления команды, появится конкуренция – буду доказывать. Очень рад, что подписали Драгуна. Жду, чтобы команда подписала еще футболистов. Не только на мою позицию, но и на остальные», – отметил Зобнин.

    Источник: Rusfootball.info

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    10.01.2016 13:18
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    111Hunter111
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    хотеть и мочь разные вещи
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    Aztec58
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    Заголовок в очередной раз не соответствует тексту.
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    ologreds
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