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    • Циклаури: «Драгун на данный момент является игроком «Крыльев», у него контракт до конца года»

    Циклаури: «Драгун на данный момент является игроком «Крыльев», у него контракт до конца года»

    Спортивный директор «Крыльев Советов» Зураб Циклаури дал комментарий по поводу информации о переходе хавбека самарского клуба Станислава Драгуна в «Динамо».

    «Драгун на данный момент является игроком нашего клуба. У него действующий контракт до конца года. И по поводу его возможного перехода мне сказать пока нечего. Не могу это комментировать. Переговоры по новому контракту велись и ведутся. Но на сегодняшний момент нам не удается достичь согласия.

    Что значит фото стадиона с подписью «Вот и прощай, «Металлург», выложенное им в Instagram? Возможно, имелось в виду не «прощай», а «до свидания», в смысле, до весны, когда продолжится сезон РФПЛ. Мы заинтересованы в Станиславе, но нужно понимать, что возможности у клуба есть определенные. В этом плане мы не конкуренты московским командам», – сказал Циклаури.

    На днях СМИ опубликовали информацию о возможном переходе Драгуна в московское «Динамо». Нынешнее соглашение игрока с клубом рассчитано до декабря нынешнего года.

    В текущем чемпионате России Драгун сыграл 14 поединков, в которых дважды поражал ворота соперников.

    Источник: «Советский спорт»

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    04.12.2015 17:40
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