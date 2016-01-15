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    • Драгун: «Мне есть куда расти, поэтому рад, что буду составлять конкуренцию таким серьезным игрокам»

    Драгун: «Мне есть куда расти, поэтому рад, что буду составлять конкуренцию таким серьезным игрокам»

    Новичок «Динамо» Станислав Драгун поделился первыми эмоциями от пребывания в московском клубе, а также рассказал, какие цели ставит перед собой и командой.

    «Много некоторых маленьких нюансов, ты понимаешь, что попал в московское «Динамо». Лучше организация, чем в предыдущих командах, все доброжелательные ребята. Пока много нового, подстраиваюсь, разузнаю все. Первое впечатление – положительное. Надеюсь, что так будет и дальше.

    Мне есть еще куда расти, есть чему учиться, поэтому я только рад, что такие серьезные партнеры, игроки конкурируют со мной. Российский чемпионат достаточно серьезного уровня, и в нем приятно играть. Я в корне не согласен с теми, кто считает его несколько слабым.

    Чего хочу в новом клубе? Цели, наверное, командные надо ставить, а не личные, поэтому я хочу, чтобы «Динамо» побеждало в каждой игре и поднималось как можно выше в турнирной таблице – тогда у всех все будет отлично», – сказал Драгун.

    Напомним, что игрок перебрался в «Динамо» на правах свободного агента из «Крыльев Советов». Его контракт с самарским клубом истек в конце прошлого года.

    Источник: ФК «Динамо»

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    15.01.2016 20:07
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    Комментарии (2)
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    Федырыч
    1452881986
    Наивный мальчик. Еще толком не понял куда вляпался.
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    ologreds
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