Сафонов: «Нет сомнений, что Денисов уровнем выше Драгуна»

Известный агент Алексей Сафонов считает, что полузащитник Станислав Драгун будет игроком основы «Динамо».

– На днях стало известно, что Драгун продолжит свою карьеру в «Динамо». Этот трансфер ведь не стал неожиданностью, так?

– Думаю, что да. Мне кажется, что приобретение хавбека – это желание Андрея Кобелева, он хотел видеть этого футболиста в обойме. Это немаловажно.

– Вряд ли этот футболист был подписан ради удлинения скамейки запасных.

– Конечно. А смысл в той ситуации, в которой оказалось «Динамо», брать игрока на перспективу, укрепляя скамейку? Не то турнирное положение. Драгун предназначен именно для стартового состава.

– Можно ли сказать, что Станислав станет некой заменой Игорю Денисову, который, с большой долей вероятности, сменит прописку?

– Это больше вопрос к тренерскому штабу. Но если смотреть объективно, то Денисов по классу повыше Драгуна будет, это даже не обсуждается. Не знаю, какая там сейчас в команде ситуация с Игорем, не хочу это обсуждать. Еще раз отмечу то, что приход Драгуна – это инициатива главного тренера команды.

Полный текст эксклюзивного интервью читайте по ссылке.