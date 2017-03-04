Драгун станет игроком «Оренбурга»

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов сообщил о пополнении в составе команды.

«На следующей неделе хотим заявить Станислава Драгуна. Это будет наше последнее приобретение», – сказал специалист.

Прежде 28-летний Драгун выступал за «Динамо» Минск, «Крылья Советов» и «Динамо» Москва. Зимой московский клуб расторг контракт с белорусским нападающим.

В 18-м туре чемпионата России «Оренбург» обыграл «Арсенал» со счетом 3:0. Команда занимает 12-е место в турнирной таблице.