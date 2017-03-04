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    Драгун станет игроком «Оренбурга»

    Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов сообщил о пополнении в составе команды.

    «На следующей неделе хотим заявить Станислава Драгуна. Это будет наше последнее приобретение», – сказал специалист.

    Прежде 28-летний Драгун выступал за «Динамо» Минск, «Крылья Советов» и «Динамо» Москва. Зимой московский клуб расторг контракт с белорусским нападающим.

    В 18-м туре чемпионата России «Оренбург» обыграл «Арсенал» со счетом 3:0. Команда занимает 12-е место в турнирной таблице.

    Источник: ФК «Оренбург»

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    04.03.2017 21:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 4 марта 2017, 22:05

      Евдокимов очень умный тренер, может подготовить серьёзную команду. думаю, Оренбург должен подняться.

      1
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      Рейтинг: +1423

      Parham 4 марта 2017, 21:31

      Стоит в РФПЛ команду бульбашей заявить!!

      0
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 4 марта 2017, 21:09

      ну Оренбург сегодня просто порадовали игрой , не то что Цска и Зенит

      2
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