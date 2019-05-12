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Тито
Статистика
Тито - статистика
Завершил карьеру
11 июля 1985 (41), Мадрид
#2 | Защитник
174 см | 62 кг
Испания
Статистика
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Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2019/2020
Испания. Кубок 2018/2019
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Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Райо Вальекано
12
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 37 тур
Райо Вальекано
1 : 2
12.05.2019
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Леванте
4 : 1
04.05.2019
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Райо Вальекано
1 : 0
28.04.2019
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Севилья
5 : 0
25.04.2019
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Райо Вальекано
0 : 0
20.04.2019
Уэска
1' - 90'
45'
Испания. Примера, 32 тур
Атлетик
3 : 2
14.04.2019
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Райо Вальекано
2 : 0
06.04.2019
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Эйбар
2 : 1
03.04.2019
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Райо Вальекано
1 : 1
31.03.2019
Бетис
1' - 90'
52'
Испания. Примера, 28 тур
Вильярреал
3 : 1
17.03.2019
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Барселона
3 : 1
09.03.2019
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Райо Вальекано
0 : 2
01.03.2019
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Хетафе
2 : 1
23.02.2019
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Райо Вальекано
0 : 1
16.02.2019
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Райо Вальекано
1 : 2
04.02.2019
Леганес
Был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Алавес
0 : 1
28.01.2019
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Райо Вальекано
2 : 2
20.01.2019
Реал Сосьедад
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Райо Вальекано
4 : 2
11.01.2019
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Вальядолид
0 : 1
05.01.2019
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Райо Вальекано
2 : 1
23.12.2018
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Реал
1 : 0
15.12.2018
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Бетис
2 : 0
09.12.2018
Райо Вальекано
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Райо Вальекано
1 : 0
30.11.2018
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Райо Вальекано
1 : 4
19.08.2018
Севилья
1' - 90'
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