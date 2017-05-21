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Мартин Демичелис
Статистика
Мартин Демичелис - статистика
Завершил карьеру
20 декабря 1980 (45)
#2 | Защитник
184 см | 78 кг
Аргентина | Италия
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Статистика по турнирам
Испания. Примера 2016/2017
Англия. Кубок 2015/2016
Англия. Премьер-лига 2015/2016
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Лига чемпионов 2015/2016
Англия. Кубок 2014/2015
Англия. Премьер-Лига 2014/2015
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Товарищеские матчи 2012
Испания. Кубок 2011/2012
Испания. Примера 2011/2012
Германия. Бундеслига 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
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Чемпионат мира 2010
Германия. Бундеслига 2009/2010
Германия. Кубок 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Германия. Бундеслига 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Германия. Бундеслига 2007/2008
Кубок Лиги Германии 2007
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Малага
9
0
0
1
0
Эспаньол
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Малага
0 : 2
21.05.2017
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Реал Сосьедад
2 : 2
14.05.2017
Малага
78' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Малага
3 : 0
07.05.2017
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Гранада
0 : 2
25.04.2017
Малага
74' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Малага
2 : 0
22.04.2017
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Депортиво
2 : 0
15.04.2017
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Малага
2 : 0
08.04.2017
Барселона
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Спортинг
0 : 1
05.04.2017
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Атлетик
1 : 0
05.03.2017
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Малага
1 : 2
28.02.2017
Бетис
1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Эйбар
3 : 0
25.02.2017
Малага
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Малага
2 : 1
20.02.2017
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Вильярреал
1 : 1
12.02.2017
Малага
1' - 90'
61'
Испания. Примера, 21 тур
Малага
0 : 1
04.02.2017
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Осасуна
1 : 1
27.01.2017
Малага
1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Реал
2 : 1
21.01.2017
Малага
73' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Эспаньол
0 : 0
06.11.2016
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Бетис
0 : 1
30.10.2016
Эспаньол
82' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
3 : 3
22.10.2016
Эйбар
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Лас-Пальмас
0 : 0
14.10.2016
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Эспаньол
0 : 0
02.10.2016
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Осасуна
1 : 2
22.09.2016
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Эспаньол
0 : 2
18.09.2016
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Эспаньол
2 : 2
26.08.2016
Малага
Был в запасе
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