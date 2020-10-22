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Крис Мавинга
Статистика
Крис Мавинга - статистика
Завершил карьеру
26 мая 1991 (35), Мо
#17 | Защитник
183 см | 78 кг
Франция | ДР Конго
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Статистика по турнирам
США. МЛС 2023
США. МЛС 2019
США. МЛС 2018
США. МЛС 2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Товарищеские матчи 2014
Лига Европы 2013/2014
Россия. Молодежное первенство 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Франция. Кубок лиги 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Франция. Лига 1 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лос-Анджелес Гэлакси
19
0
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 49 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 4
22.10.2023
Даллас
46' - 90'
США. МЛС, 35 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
15.10.2023
Реал Солт-Лейк
Был в запасе
США. МЛС, 44 тур
Остин
3 : 3
25.09.2023
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
США. МЛС, 43 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 3
21.09.2023
Миннесота Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 41 тур
Лос-Анджелес
4 : 2
17.09.2023
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
11.09.2023
Сент-Луис
1' - 90'
50'
США. МЛС, 39 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
0 : 0
03.09.2023
Динамо Хьюстон
1' - 90'
США. МЛС, 38 тур
Сан-Хосе
2 : 3
31.08.2023
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 2
16.07.2023
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 22'
9'
22'
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
3 : 1
09.07.2023
Филадельфия Юнион
1' - 90'
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 1
05.07.2023
Лос-Анджелес
1' - 90'
США. МЛС, 30 тур
Сан-Хосе
2 : 2
02.07.2023
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
США. МЛС, 28 тур
Колорадо
0 : 0
25.06.2023
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
22.06.2023
Канзаc Сити
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Сент-Луис
1 : 1
11.06.2023
Лос-Анджелес Гэлакси
78' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
0 : 1
28.05.2023
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 3
16.04.2023
Лос-Анджелес
1' - 58'
США. МЛС, 10 тур
Динамо Хьюстон
3 : 0
09.04.2023
Лос-Анджелес Гэлакси
46' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 2
02.04.2023
Сиэтл
84' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Портленд
0 : 0
25.03.2023
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 6 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
19.03.2023
Ванкувер Уайткепс
86' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Канзаc Сити
0 : 0
12.03.2023
Лос-Анджелес Гэлакси
67' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Даллас
3 : 1
05.03.2023
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 77'
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