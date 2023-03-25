Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Лос-Анджелес Гэлакси
Портленд - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 25 марта 2023
Портленд
25.03.2023, суббота, 23:30
США. МЛС, 6 тур
0 : 0
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Портленд - Лос-Анджелес Гэлакси
82'
Желтая карточка
Д. Нил
Замена
Д. Расмуссен
️️️️
М. Лориа
80'
Замена
Я. Незгода
️️️️
Н. Фогаса
76'
Замена
T. Ikoba
️️️️
С. Морено
76'
76'
Замена
Э. Альварес
️️️️
Т. Бойд
69'
Желтая карточка
М. Родригес
Замена
Э. Миллер
️️️️
П. Бонилья
67'
Желтая карточка
К. Браво
66'
60'
Желтая карточка
Т. Бойд
Желтая карточка
П. Бонилья
55'
48'
Желтая карточка
Калегари
45'
+4
Желтая карточка
Р. Пуч
Желтая карточка
Н. Фогаса
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портленд
22
Давид Бингхэм
ВР
26
Клаудио Браво
ЛЗ
18
Зак МакГроу
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
28
Пабло Бонилья
ПЗ
21
Диего Чара
ЦП
19
Эрик Уильямсон
ЦП
10
Сантьяго Морено
ПВ
44
Марвин Лориа
ЦФ
16
Диего Гутьеррес
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
2
Джален Нил
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
8
Марко Дельгадо
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
16
Гастон Бругман
ЦП
19
Тайлер Бойд
ПВ
19
Престон Джадд
ЦФ
8
Мемо Родригес
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Портленд
14
Джастин Расмуссен
ЛЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
26
Хантер Султ
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
17
Tega Ikoba
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
17
Крис Мавинга
ЦЗ
4
Сега Кулибали
ЦЗ
16
Ориоль Росель
ЦП
18
Джонатан Перес
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
4-2-1-3
22
Бингхэм
26
Браво
18
МакГроу
13
Жупарич
28
Бонилья
21
Чара
19
Уильямсон
10
Морено
9
Фогаса
16
Гутьеррес
44
Лориа
2-3-2-3
33
Клинсман
2
Нил
4
Касерес
8
Дельгадо
10
Пуч
16
Бругман
19
Бойд
44
Эдвардс
2
Калегари
8
Родригес
19
Джадд
44
Лориа
14
Расмуссен
14
Расмуссен
44
Лориа
28
Бонилья
15
Миллер
15
Миллер
28
Бонилья
9
Фогаса
11
Незгода
11
Незгода
9
Фогаса
10
Морено
17
17
10
Морено
19
Бойд
10
Альварес
10
Альварес
19
Бойд
Остались в запасе
Портленд
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
26
Хантер Султ
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
17
Крис Мавинга
ЦЗ
4
Сега Кулибали
ЦЗ
16
Ориоль Росель
ЦП
18
Джонатан Перес
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
26
Хантер Султ
ЦФ
Остались в запасе
17
Крис Мавинга
ЦЗ
4
Сега Кулибали
ЦЗ
16
Ориоль Росель
ЦП
18
Джонатан Перес
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Портленд - Лос-Анджелес Гэлакси
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Информация о матче
Стадион:
Провиденс Парк
Новости команд
Все
Портленд
Лос-Анджелес Гэлакси
Экс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
10 августа
У Месси 5+5 в 4 последних матчах в МЛС, российский игрок отметился первым ассистом в сезоне
18 мая
Казахстанский клуб хочет подписать Марко Ройса
5 февраля
Миранчук не попал в топ-10 самых дорогих игроков МЛС
2025.09.12 23:58
Команда Абаскаля потерпела 3 поражения в 4 матчах под руководством испанца
2025.07.31 10:38
8
У Месси 5+5 в 4 последних матчах в МЛС, российский игрок отметился первым ассистом в сезоне
18 мая
Команда Абаскаля потерпела 3 поражения в 4 матчах под руководством испанца
2025.07.31 10:38
8
МЛС. «Интер Майами» с Месси не забил «Чикаго Файр», Шапи отметился голом в матче с «Портлендом»
2025.04.14 07:47
Шапи забил дебютный гол в МЛС
2025.04.13 21:55
МЛС оштрафовала Ибрагимовича за симуляцию в матче с «Портлендом»
2019.08.03 13:23
2
Экс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
10 августа
Казахстанский клуб хочет подписать Марко Ройса
5 февраля
Миранчук не попал в топ-10 самых дорогих игроков МЛС
2025.09.12 23:58
Все пары 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ
2025.03.14 18:35
«Локомотив» не смог договориться с сербским нападающим из МЛС
2025.02.10 19:19
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+