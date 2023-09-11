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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис
Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис: обзор матча 11 сентября 2023
Лос-Анджелес Гэлакси
11.09.2023, понедельник, 04:00
США. МЛС, 31 тур
2 : 2
Завершен
Сент-Луис
51'
Р. Пуч (П)
83'
Б. Шарп
4'
С. Адениран
28'
Клаусс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис
Замена
Д. Агирре
️️️️
К. Мавинга
90'
+5
Желтая карточка
М. Куэвас
90'
+3
90'
+3
Замена
И. Вассилев
️️️️
Д. Страуд
Замена
П. Джадд
️️️️
Т. Бойд
88'
85'
Желтая карточка
К. Хайберт
ГОЛ! 2:2!
Б. Шарп
Пас отдал
О. Росель
83'
82'
Желтая карточка
A. Markanich
78'
Замена
N. Þórisson
️️️️
А. Джексон
78'
Замена
К. Хайберт
️️️️
Й. Нильссон
78'
Замена
J. Yaro
️️️️
Э. Левен
71'
Замена
Н. Джоаккини
️️️️
Клаусс
Замена
Б. Шарп
️️️️
Д. Йовелич
68'
Замена
Д. Факундес
️️️️
Д. Коста
68'
60'
Вторая желтая
С. Адениран
52'
Желтая карточка
С. Адениран
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Р. Пуч
51'
Желтая карточка
К. Мавинга
50'
Замена
М. Дельгадо
️️️️
Э. Серрильо
46'
28'
ГОЛ! 0:2!
Клаусс
Пас отдал
А. Джексон
22'
Желтая карточка
Й. Нильссон
4'
ГОЛ! 0:1!
С. Адениран
Пас отдал
Д. Страуд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
3
Хулиан Ауде
ЛЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
3
Маурисио Куэвас
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
6
Эдвин Серрильо
ОП
16
Ориоль Росель
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
19
Тайлер Бойд
ПВ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Сент-Луис
1
Роман Бюрки
ВР
26
Тим Паркер
ЦЗ
4
Йоаким Нильссон
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
6
Njabulo Blom
ЦЗ
8
Джаред Страуд
ЛВ
23
Эдуард Левен
ЦП
20
Akil Watts
ЦП
7
Самуэль Адениран
ЦФ
16
Азиэл Джексон
ЦФ
99
Клаусс
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Лос-Анджелес Гэлакси
7
Микаэль Барриос
ЦП
23
Даниэль Агирре
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
1
Новак Мичович
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
19
Престон Джадд
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
93
T. Alfaro
ЦФ
Сент-Луис
39
Benjamin Lundt
ВР
15
Joshua Yaro
ЦЗ
22
Кайл Хайберт
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
12
Celio Martins
ЦП
7
Томаш Острак
АП
11
Nökkvi Þórisson
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
4-1-2-2-1
31
Бонд
3
Ауде
3
Куэвас
4
Йошида
17
Мавинга
6
Серрильо
16
Росель
10
Пуч
11
Коста
19
Бойд
9
Йовелич
4-2-1-3
1
Бюрки
4
Нильссон
13
6
26
Паркер
23
Левен
20
8
Страуд
99
Клаусс
16
Джексон
7
Адениран
17
Мавинга
23
Агирре
23
Агирре
17
Мавинга
6
Серрильо
8
Дельгадо
8
Дельгадо
6
Серрильо
9
Йовелич
14
Шарп
14
Шарп
9
Йовелич
19
Бойд
19
Джадд
19
Джадд
19
Бойд
11
Коста
77
Факундес
77
Факундес
11
Коста
23
Левен
15
15
23
Левен
4
Нильссон
22
Хайберт
22
Хайберт
4
Нильссон
8
Страуд
19
Вассилев
19
Вассилев
8
Страуд
16
Джексон
11
11
16
Джексон
99
Клаусс
16
Джоаккини
16
Джоаккини
99
Клаусс
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Сент-Луис
7
Микаэль Барриос
ЦП
1
Новак Мичович
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
93
T. Alfaro
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
39
Benjamin Lundt
ВР
2
Джейк Нервински
ПЗ
12
Celio Martins
ЦП
7
Томаш Острак
АП
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Остались в запасе
7
Микаэль Барриос
ЦП
1
Новак Мичович
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
93
T. Alfaro
ЦФ
Остались в запасе
39
Benjamin Lundt
ВР
2
Джейк Нервински
ПЗ
12
Celio Martins
ЦП
7
Томаш Острак
АП
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Сент-Луис
0 : 1
31.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
Стадион:
Дигнити Хелс Спортс Парк
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