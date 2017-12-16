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Крис Мавинга
Новости
Крис Мавинга - новости
Завершил карьеру
26 мая 1991 (35), Мо
#17 | Защитник
183 см | 78 кг
Франция | ДР Конго
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Новости
Трансферы
Мавинга: «Канада в сравнении с Россией – рай»
2017.12.16 15:17
46
Фото
Мавинга сменил «Рубин» на «Торонто»
2017.01.31 08:39
2
Мавинга может продолжить карьеру в МЛС
2017.01.02 17:39
Мавинга приступил к тренировкам с «Рубином»
2016.09.07 12:39
1
«Рубин» заявил на сезон Лестьена, Билялетдинова, Дядюна и еще трех футболистов
2016.08.30 17:12
Мавинга отклонил предолжение «Панатинаикоса»
2016.07.03 10:58
М'Вила, Дядюн и другие игроки «Рубина» могут перейти в «Нефтехимик»
2016.06.29 20:21
22
«Рубин» провел открытую тренировку без Билялетдинова и Дядюна
2016.06.28 12:49
Мавинга: «Для меня пришло время засиять в составе «Рубина»
2016.06.26 16:14
1
Мавинга вернется в «Рубин»
2016.05.27 19:46
2
«Рубин» заявил Мавингу
2015.08.07 18:07
4
«Рубин» отправил Мавинга в аренду
2015.08.06 13:30
2
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