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    Мавинга: «Канада в сравнении с Россией – рай»

    Экс-защитник «Рубина» Крис Мавинга, выступающий ныне за «Торонто», поделился мнением о Канаде. По слова конголезца, страна «кленового листа» является раем по сравнению с Россией.

    «В Канаде очень красиво. Перед переходом в «Торонто» я мало что знал о ней, но мне здесь очень нравится. Впереди нас ждет зима и нам нужно с ней справляться. Тут о нас заботятся, это очень важно для моей дочери.

    Канада в сравнении в Россией – рай. В России живут хорошие люди, но они холодны в общении. Налаживание каких-то контактов происходит с трудом.

    В «Рубине» я не имел проблем, но за пределами клуба не чувствовал доброжелательности. Это все из-за погоды! Думаю, чемпионат мира поможет русским открыться миру», – сказал Мавинга.

    Напомним, 26-летний игрок защищал цвета казанского клуба с 2013 по 2017 год.

    Источник: Goal.com

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    16.12.2017 15:17
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    Комментарии (47)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    vladimir-7
    1513433493
    Мавинга:" в России живут хорошие люди, но они холодны в общении". А, ты, что русский язык выучил, чтобы мог со всеми общаться в России?
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    Андрей 26 rus
    1513435289
    А в Канаде прям теплее чем в Казани вот насмешил!
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    Ловкий Бубен
    1513435512
    Бывал в Канаде много раз, да есть красивые места, но сказать что Канада это рай будет большим преувиличением. Правда был в одном двух городах и их окрестностях в основном, но как и везде там есть места и победнее чем в России, а в России есть места и получше, в Канаде в дали от крупных городов местами очень уныло...
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    mishavandit
    1513435855
    Уровень жизни там выше
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    Обер-КанцлерЪ
    1513436427
    "Тут о нас заботятся, это очень важно для моей дочери." Тёплая клетка с подогревом и свежие бананы ?? Повезло!
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    vick-north-west
    1513438045
    Ну и молодец, а М'Вила и Игбуну понравилось.
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    Ловкий Бубен
    1513446019
    Канадский рай: Убрать пробелы h t t p s : / / images.thestar.com/content/dam/thestar/opinion/commentary/2015/01/05/three_ways_to_end_poverty_in_canada/homelessness.jpg h t t p s : / / 7068-presscdn-0-62-pagely.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2016/08/children_by_tasarimci06-1024x678.jpg h t t p : / / wpmedia.news.nationalpost.com/2011/09/0928-poverty.jpg?quality=65&strip=all h t t p : //i.huffpost.com/gen/2567728/images/o-CANADA-POVERTY-facebook.jpg
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    rammax fcsm
    1513473807
    черномазый настриг у нас бабла, а теперь ещё и тявкает...
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    nemolod
    1513495089
    О каких "контактах" он говорит? Если о деловых,то это не тот уровень,он не Месси с Рональду, а если по части любви и тела, то Канада-это точно рай,только пусть не забывает,что за ихнюю "заботу" придется дорого платить!
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    ologreds
    1694991721
    numo529363
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