Мавинга: «Канада в сравнении с Россией – рай»

Экс-защитник «Рубина» Крис Мавинга, выступающий ныне за «Торонто», поделился мнением о Канаде. По слова конголезца, страна «кленового листа» является раем по сравнению с Россией.

«В Канаде очень красиво. Перед переходом в «Торонто» я мало что знал о ней, но мне здесь очень нравится. Впереди нас ждет зима и нам нужно с ней справляться. Тут о нас заботятся, это очень важно для моей дочери.

Канада в сравнении в Россией – рай. В России живут хорошие люди, но они холодны в общении. Налаживание каких-то контактов происходит с трудом.

В «Рубине» я не имел проблем, но за пределами клуба не чувствовал доброжелательности. Это все из-за погоды! Думаю, чемпионат мира поможет русским открыться миру», – сказал Мавинга.

Напомним, 26-летний игрок защищал цвета казанского клуба с 2013 по 2017 год.