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Расписание матчей
МЛС 2026
Остин - Лос-Анджелес Гэлакси
Остин - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 25 сентября 2023
Остин
25.09.2023, понедельник, 04:30
США. МЛС, 44 тур
3 : 3
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остин
1
Brad Stuver
ВР
24
Nick Lima
ЦЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
15
Лео Вяйсянен
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
20
Йохан Валенсия
ОП
4
Александер Ринг
ЦП
7
Даниэль Перейра
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
17
Джон Галлахер
ПВ
Главный тренер
Джош Волфф
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
16
Ориоль Росель
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
19
Тайлер Бойд
ПВ
14
Билли Шарп
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остин
12
Damian Las
ВР
5
Брэндан Крейг
ЦЗ
99
Calvin Fodrey
ЦП
33
Оуэн Вольф
ЦП
8
Мемо Родригес
ПВ
17
Родни Редес
ПВ
16
H. Jimenez
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
3
Хулиан Ауде
ЛЗ
3
Маурисио Куэвас
ЦЗ
15
Эрик Савалета
ЦЗ
6
Эдвин Серрильо
ОП
23
Даниэль Агирре
ЦП
7
Микаэль Барриос
ЦП
9
Деян Йовелич
ЦФ
1
Новак Мичович
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
3-1-3-3
1
24
18
Касканте
15
Вяйсянен
20
Валенсия
4
Ринг
7
Перейра
13
9
Дриусси
24
Ригони
17
Галлахер
3-3-2-2
31
Бонд
18
Лирдам
17
Мавинга
4
Йошида
16
Росель
10
Пуч
8
Дельгадо
19
Бойд
44
Эдвардс
77
Факундес
14
Шарп
Остались в запасе
Остин
Лос-Анджелес Гэлакси
12
Damian Las
ВР
5
Брэндан Крейг
ЦЗ
99
Calvin Fodrey
ЦП
33
Оуэн Вольф
ЦП
8
Мемо Родригес
ПВ
17
Родни Редес
ПВ
16
H. Jimenez
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
3
Хулиан Ауде
ЛЗ
3
Маурисио Куэвас
ЦЗ
15
Эрик Савалета
ЦЗ
6
Эдвин Серрильо
ОП
23
Даниэль Агирре
ЦП
7
Микаэль Барриос
ЦП
9
Деян Йовелич
ЦФ
1
Новак Мичович
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
12
Damian Las
ВР
5
Брэндан Крейг
ЦЗ
99
Calvin Fodrey
ЦП
33
Оуэн Вольф
ЦП
8
Мемо Родригес
ПВ
17
Родни Редес
ПВ
16
H. Jimenez
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
Остались в запасе
3
Хулиан Ауде
ЛЗ
3
Маурисио Куэвас
ЦЗ
15
Эрик Савалета
ЦЗ
6
Эдвин Серрильо
ОП
23
Даниэль Агирре
ЦП
7
Микаэль Барриос
ЦП
9
Деян Йовелич
ЦФ
1
Новак Мичович
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Остин - Лос-Анджелес Гэлакси
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Информация о матче
Стадион:
Q2
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