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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед: обзор матча 21 сентября 2023
Лос-Анджелес Гэлакси
21.09.2023, четверг, 05:30
США. МЛС, 43 тур
4 : 3
Завершен
Миннесота Юнайтед
16'
Б. Шарп
63'
Б. Шарп
71'
Б. Шарп
82'
Д. Факундес
19'
Т. Пукки
41'
Б. Хлонгване
45+5'
Б. Хлонгване
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед
Желтая карточка
Р. Эдвардс
90'
+1
89'
Желтая карточка
И. Тажури
Замена
Д. Агирре
️️️️
Т. Бойд
88'
Замена
Д. Йовелич
️️️️
Б. Шарп
86'
Желтая карточка
М. Дельгадо
82'
ГОЛ! 4:3!
Д. Факундес
Пас отдал
Т. Бойд
82'
78'
Замена
S. Jeong
️️️️
Б. Хлонгване
77'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Т. Пукки
74'
Вторая желтая
И. Бристоу
ГОЛ! 3:3!
Б. Шарп
Пас отдал
Р. Эдвардс
71'
Желтая карточка
Б. Шарп
67'
ГОЛ! 2:3!
Б. Шарп
63'
Желтая карточка
Т. Бойд
54'
54'
Желтая карточка
И. Бристоу
46'
Замена
И. Тажури
️️️️
Э. Рейносо
Замена
Д. Факундес
️️️️
О. Росель
46'
45'
+5
ГОЛ! 1:3!
Б. Хлонгване
Пас отдал
Т. Пукки
41'
ГОЛ! 1:2!
Б. Хлонгване
Пас отдал
Х. Дотсон
36'
Замена
И. Бристоу
️️️️
J. Rosales
29'
Желтая карточка
М. Боксолл
28'
Желтая карточка
Я. Грегуш
27'
Желтая карточка
M. Tapias
19'
ГОЛ! 1:1!
Т. Пукки
ГОЛ! 1:0!
Б. Шарп
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
4
Мая Йошида
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
6
Эдвин Серрильо
ОП
8
Марко Дельгадо
ЦП
16
Ориоль Росель
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
19
Тайлер Бойд
ПВ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
4
Miguel Tapias
ЦЗ
31
Хассани Дотсон
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
30
Joseph Rosales
ЦП
10
Эмануэль Рейносо
АП
20
Теему Пукки
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Лос-Анджелес Гэлакси
3
Хулиан Ауде
ЛЗ
3
Маурисио Куэвас
ЦЗ
23
Даниэль Агирре
ЦП
7
Микаэль Барриос
ЦП
1
Новак Мичович
ЦФ
93
T. Alfaro
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Миннесота Юнайтед
1
Clint Irwin
ВР
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
18
Исмаэль Тажури
ЦП
23
Итан Бристоу
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
77
Sangbin Jeong
ЦФ
8
Мендер Гарсия
ЦФ
3-1-3-2-1
31
Бонд
4
Йошида
17
Мавинга
18
Лирдам
6
Серрильо
8
Дельгадо
16
Росель
10
Пуч
44
Эдвардс
19
Бойд
14
Шарп
2-4-1-3
97
Сент-Клер
15
Боксолл
4
20
Трапп
21
Грегуш
30
31
Дотсон
10
Рейносо
21
Хлонгване
27
20
Пукки
19
Бойд
23
Агирре
23
Агирре
19
Бойд
16
Росель
77
Факундес
77
Факундес
16
Росель
14
Шарп
9
Йовелич
9
Йовелич
14
Шарп
10
Рейносо
18
Тажури
18
Тажури
10
Рейносо
30
23
Бристоу
23
Бристоу
30
21
Хлонгване
77
77
21
Хлонгване
20
Пукки
8
Гарсия
8
Гарсия
20
Пукки
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Миннесота Юнайтед
3
Хулиан Ауде
ЛЗ
3
Маурисио Куэвас
ЦЗ
7
Микаэль Барриос
ЦП
1
Новак Мичович
ЦФ
93
T. Alfaro
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
1
Clint Irwin
ВР
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
44
Brent Kallman
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
3
Хулиан Ауде
ЛЗ
3
Маурисио Куэвас
ЦЗ
7
Микаэль Барриос
ЦП
1
Новак Мичович
ЦФ
93
T. Alfaro
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
Остались в запасе
1
Clint Irwin
ВР
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
3
Zarek Valentin
ЦЗ
7
Франко Фрагапане
ЛП
44
Brent Kallman
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
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