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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Канзаc Сити
Лос-Анджелес Гэлакси - Канзаc Сити: обзор матча 22 июня 2023
Лос-Анджелес Гэлакси
22.06.2023, четверг, 05:30
США. МЛС, 27 тур
2 : 2
Завершен
Канзаc Сити
24'
М. Касерес
64'
П. Джадд
12'
А. Пулидо
90'
А. Пулидо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Канзаc Сити
90'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Пулидо
Замена
М. Куэвас
️️️️
Т. Бойд
86'
Замена
К. Лирдам
️️️️
М. Касерес
85'
Замена
Д. Агирре
️️️️
Д. Коста
75'
75'
Замена
Р. Эспиноза
️️️️
Э. Томми
65'
Замена
Д. Расселл
️️️️
K. Shelton
ГОЛ! 2:1!
П. Джадд
64'
Замена
Р. Эдвардс
️️️️
Х. Ауде
62'
ГОЛ! 1:1!
М. Касерес
Пас отдал
Д. Коста
24'
23'
Желтая карточка
Д. Росеро
17'
Желтая карточка
Э. Томми
12'
ГОЛ! 0:1!
А. Пулидо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
3
Хулиан Ауде
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
8
Марко Дельгадо
ЦП
16
Гастон Бругман
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
19
Тайлер Бойд
ПВ
19
Престон Джадд
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Канзаc Сити
22
Kendall Mcintosh
ВР
3
Дани Росеро
ЦЗ
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
27
Эрик Томми
ЛП
8
Джейк Дэвис
ЦП
54
R. Walter
ЦП
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
9
Алан Пулидо
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
14
Тим Лайбольд
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
3
Маурисио Куэвас
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
23
Даниэль Агирре
ЦП
10
Эфраин Альварес
АП
43
Adam Saldana
ЦФ
37
Gino Vivi
ЦФ
Канзаc Сити
6
Роберт Володер
ЦЗ
19
Роберт Кастельянос
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
31
Danny Flores
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
17
Stephen Afrifa
ЦФ
4-3-2-1
31
Бонд
3
Ауде
4
Касерес
17
Мавинга
2
Калегари
8
Дельгадо
16
Бругман
10
Пуч
11
Коста
19
Бойд
19
Джадд
3-3-4
22
3
Росеро
3
Фонтас
22
Радойя
8
Дэвис
54
27
Томми
14
Лайбольд
11
9
Пулидо
20
Шаллой
19
Бойд
3
Куэвас
3
Куэвас
19
Бойд
4
Касерес
18
Лирдам
18
Лирдам
4
Касерес
11
Коста
23
Агирре
23
Агирре
11
Коста
3
Ауде
44
Эдвардс
44
Эдвардс
3
Ауде
27
Томми
15
Эспиноза
15
Эспиноза
27
Томми
11
77
Расселл
77
Расселл
11
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Канзаc Сити
33
Джонатан Клинсман
ВР
10
Эфраин Альварес
АП
43
Adam Saldana
ЦФ
37
Gino Vivi
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
6
Роберт Володер
ЦЗ
19
Роберт Кастельянос
ЦЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
31
Danny Flores
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
17
Stephen Afrifa
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
10
Эфраин Альварес
АП
43
Adam Saldana
ЦФ
37
Gino Vivi
ЦФ
Остались в запасе
6
Роберт Володер
ЦЗ
19
Роберт Кастельянос
ЦЗ
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
31
Danny Flores
ЦП
1
John Pulskamp
ЦФ
17
Stephen Afrifa
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Канзаc Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
Дигнити Хелс Спортс Парк
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