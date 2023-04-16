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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес: обзор матча 16 апреля 2023
Лос-Анджелес Гэлакси
16.04.2023, воскресенье, 23:30
США. МЛС, 12 тур
2 : 3
Завершен
Лос-Анджелес
41'
Т. Бойд
84'
М. Дельгадо
22'
К. Вела
68'
К. Вела (П)
70'
Р. Холлингшид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес
Желтая карточка
Д. Йовелич
90'
+4
Замена
Э. Альварес
️️️️
М. Дельгадо
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
С. Паленсия
Желтая карточка
Р. Пуч
90'
89'
Замена
С. Паленсия
️️️️
Х. Сифуэнтес
ГОЛ! 2:3!
М. Дельгадо
84'
78'
Замена
М. Богуш
️️️️
К. Опоку
Желтая карточка
Х. Ауде
73'
Замена
Х. Ауде
️️️️
Р. Эдвардс
72'
Замена
Д. Йовелич
️️️️
М. Родригес
71'
Замена
Д. Агирре
️️️️
Т. Бойд
71'
71'
Замена
С. Биук
️️️️
К. Вела
70'
ГОЛ! 1:3!
Р. Холлингшид
Пас отдал
К. Вела
68'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Вела
63'
Желтая карточка
Х. Сифуэнтес
60'
Желтая карточка
Д. Паласиос
Замена
С. Кулибали
️️️️
К. Мавинга
58'
ГОЛ! 1:1!
Т. Бойд
Пас отдал
Г. Бругман
41'
22'
ГОЛ! 0:1!
К. Вела
19'
Желтая карточка
К. Акоста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
2
Джален Нил
ЦЗ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
10
Рики Пуч
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
16
Гастон Бругман
ЦП
19
Тайлер Бойд
ПВ
8
Мемо Родригес
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
2
Калегари
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
33
Аарон Лонг
ЦЗ
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
6
Илие Санчес
ОП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
24
Райан Холлингшид
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
90
Квадво Опоку
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Лос-Анджелес Гэлакси
32
Аарон Сервантес
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
4
Сега Кулибали
ЦЗ
3
Хулиан Ауде
ЦЗ
19
Престон Джадд
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
15
Эрик Савалета
ЦФ
23
Даниэль Агирре
ЦФ
Лос-Анджелес
19
Матеуш Богуш
ЦП
17
Дэнни Крисостомо
ЦП
3
Денил Мальдонадо
ЦФ
14
Серхи Паленсия
ЦФ
79
Стипе Биук
ЦФ
18
Эрик Дуэньяс
ЦФ
2-3-2-3
33
Клинсман
17
Мавинга
2
Нил
10
Пуч
8
Дельгадо
16
Бругман
44
Эдвардс
19
Бойд
2
Калегари
14
Чичарито
8
Родригес
4-1-2-1-2
77
МакКартни
3
Акоста
33
Лонг
3
Мурильо
6
Паласиос
6
Санчес
8
Сифуэнтес
24
Холлингшид
99
Буанга
90
Опоку
10
Вела
17
Мавинга
4
Кулибали
4
Кулибали
17
Мавинга
44
Эдвардс
3
Ауде
3
Ауде
44
Эдвардс
8
Родригес
9
Йовелич
9
Йовелич
8
Родригес
8
Дельгадо
10
Альварес
10
Альварес
8
Дельгадо
19
Бойд
23
Агирре
23
Агирре
19
Бойд
90
Опоку
19
Богуш
19
Богуш
90
Опоку
8
Сифуэнтес
14
Паленсия
14
Паленсия
8
Сифуэнтес
10
Вела
79
Биук
79
Биук
10
Вела
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
32
Аарон Сервантес
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
19
Престон Джадд
ЦФ
15
Эрик Савалета
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
17
Дэнни Крисостомо
ЦП
3
Денил Мальдонадо
ЦФ
18
Эрик Дуэньяс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остались в запасе
32
Аарон Сервантес
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
19
Престон Джадд
ЦФ
15
Эрик Савалета
ЦФ
Остались в запасе
17
Дэнни Крисостомо
ЦП
3
Денил Мальдонадо
ЦФ
18
Эрик Дуэньяс
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Стивен Черундоло
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
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