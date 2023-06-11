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Расписание матчей
МЛС 2026
Сент-Луис - Лос-Анджелес Гэлакси
Сент-Луис - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 11 июня 2023
Сент-Луис
11.06.2023, воскресенье, 20:00
США. МЛС, 25 тур
1 : 1
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
68'
Н. Джоаккини
85'
Д. Агирре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Луис - Лос-Анджелес Гэлакси
90'
+3
Замена
Э. Альварес
️️️️
Д. Коста
85'
ГОЛ! 1:1!
Д. Агирре
Пас отдал
Д. Коста
Желтая карточка
Т. Острак
83'
78'
Замена
К. Лирдам
️️️️
Калегари
78'
Замена
К. Мавинга
️️️️
Д. Нил
78'
Замена
Д. Агирре
️️️️
Т. Бойд
78'
Замена
П. Джадд
️️️️
Д. Йовелич
Замена
А. Джексон
️️️️
Д. Страуд
78'
Замена
Т. Острак
️️️️
И. Вассилев
78'
ГОЛ! 1:0!
Н. Джоаккини
Пас отдал
И. Вассилев
68'
Замена
C. Martins
️️️️
R. Alm
56'
54'
Желтая карточка
Д. Нил
52'
Желтая карточка
Г. Бругман
Желтая карточка
R. Alm
45'
+4
Желтая карточка
N. Blom
40'
Желтая карточка
Э. Левен
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Луис
1
Роман Бюрки
ВР
3
Lucas Bartlett
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
22
Кайл Хайберт
ЦЗ
6
Njabulo Blom
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
8
Джаред Страуд
ЛВ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
23
Эдуард Левен
ЦП
10
Rasmus Alm
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
3
Хулиан Ауде
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Джален Нил
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
8
Марко Дельгадо
ЦП
16
Гастон Бругман
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
19
Тайлер Бойд
ПВ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Сент-Луис
39
Benjamin Lundt
ВР
14
Джон Нельсон
ЛЗ
15
Joshua Yaro
ЦЗ
28
Miguel Perez
ЦП
12
Celio Martins
ЦП
7
Томаш Острак
АП
16
Азиэл Джексон
ЦФ
8
Джон Белл
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
15
Эрик Савалета
ЦЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
23
Даниэль Агирре
ЦП
10
Эфраин Альварес
АП
37
Gino Vivi
ЦФ
19
Престон Джадд
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Бюрки
26
Паркер
22
Хайберт
6
3
2
Нервински
23
Левен
19
Вассилев
8
Страуд
16
Джоаккини
10
4-3-2-1
31
Бонд
2
Калегари
4
Касерес
2
Нил
3
Ауде
8
Дельгадо
16
Бругман
10
Пуч
19
Бойд
11
Коста
9
Йовелич
10
12
12
10
19
Вассилев
7
Острак
7
Острак
19
Вассилев
8
Страуд
16
Джексон
16
Джексон
8
Страуд
2
Нил
17
Мавинга
17
Мавинга
2
Нил
2
Калегари
18
Лирдам
18
Лирдам
2
Калегари
19
Бойд
23
Агирре
23
Агирре
19
Бойд
11
Коста
10
Альварес
10
Альварес
11
Коста
9
Йовелич
19
Джадд
19
Джадд
9
Йовелич
Остались в запасе
Сент-Луис
Лос-Анджелес Гэлакси
39
Benjamin Lundt
ВР
14
Джон Нельсон
ЛЗ
15
Joshua Yaro
ЦЗ
28
Miguel Perez
ЦП
8
Джон Белл
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
33
Джонатан Клинсман
ВР
15
Эрик Савалета
ЦЗ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
37
Gino Vivi
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
39
Benjamin Lundt
ВР
14
Джон Нельсон
ЛЗ
15
Joshua Yaro
ЦЗ
28
Miguel Perez
ЦП
8
Джон Белл
ЦФ
10
Исак Йенсен
ЦФ
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
15
Эрик Савалета
ЦЗ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
37
Gino Vivi
ЦФ
Главный тренер
Брэдли Карнелл
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Сент-Луис - Лос-Анджелес Гэлакси
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Сент-Луис
0 : 1
31.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Информация о матче
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