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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Лос-Анджелес Гэлакси
Сан-Хосе - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 31 августа 2023
Сан-Хосе
31.08.2023, четверг, 05:30
США. МЛС, 38 тур
2 : 3
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
29'
Калегари (АГ)
31'
Ж. Эбобиссе
16'
Т. Бойд
50'
Р. Пуч
61'
Д. Йовелич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Хосе - Лос-Анджелес Гэлакси
90'
+9
Желтая карточка
Х. Ауде
Желтая карточка
П. Мари
90'
+2
Замена
T. Thompson
️️️️
К. Акапо
84'
83'
Желтая карточка
Э. Серрильо
Замена
П. Мари
️️️️
М. Трауко
81'
Замена
A. Akinola
️️️️
К. Груэсо
81'
Замена
Н. Цакирис
️️️️
Х. Монтейру
81'
80'
Замена
Д. Агирре
️️️️
Р. Пуч
Желтая карточка
К. Груэсо
75'
72'
Замена
Х. Ауде
️️️️
Р. Эдвардс
72'
Замена
Б. Шарп
️️️️
Д. Йовелич
Замена
М. Хопп
️️️️
C. Cowell
71'
Желтая карточка
М. Трауко
65'
61'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Д. Йовелич
50'
ГОЛ! 2:2!
Р. Пуч
Пас отдал
Э. Серрильо
46'
Замена
М. Дельгадо
️️️️
О. Росель
Желтая карточка
К. Акапо
43'
35'
Замена
Д. Факундес
️️️️
Д. Коста
ГОЛ! 2:1!
Ж. Эбобиссе
Пас отдал
Х. Монтейру
31'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Калегари
29'
Желтая карточка
T. Rodrigues
19'
16'
ГОЛ! 0:1!
Т. Бойд
Пас отдал
Р. Эдвардс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
42
Даниэл
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
35
Хамиру Монтейру
ЦП
11
Карлос Груэсо
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
15
Эрик Савалета
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
6
Эдвин Серрильо
ОП
10
Рики Пуч
ЦП
16
Ориоль Росель
ЦП
19
Тайлер Бойд
ПВ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Сан-Хосе
22
Tommy Thompson
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
10
Нико Цакирис
ЦП
9
Мэттью Хопп
ЦФ
12
James Marcinkowski
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
9
Ayo Akinola
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
3
Хулиан Ауде
ЛЗ
17
Крис Мавинга
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
7
Микаэль Барриос
ЦП
23
Даниэль Агирре
ЦП
8
Марко Дельгадо
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
77
Диего Факундес
ЦФ
1
Новак Мичович
ЦФ
4-5-1
42
Даниэл
47
Трауко
97
6
Менса
29
Акапо
11
Груэсо
14
7
Эспиноса
7
35
Монтейру
17
Эбобиссе
3-1-2-3-1
31
Бонд
2
Калегари
4
Йошида
15
Савалета
6
Серрильо
10
Пуч
16
Росель
19
Бойд
11
Коста
44
Эдвардс
9
Йовелич
29
Акапо
22
22
29
Акапо
47
Трауко
3
Мари
3
Мари
47
Трауко
35
Монтейру
10
Цакирис
10
Цакирис
35
Монтейру
7
9
Хопп
9
Хопп
7
11
Груэсо
9
9
11
Груэсо
44
Эдвардс
3
Ауде
3
Ауде
44
Эдвардс
10
Пуч
23
Агирре
23
Агирре
10
Пуч
16
Росель
8
Дельгадо
8
Дельгадо
16
Росель
9
Йовелич
14
Шарп
14
Шарп
9
Йовелич
11
Коста
77
Факундес
77
Факундес
11
Коста
Остались в запасе
Сан-Хосе
Лос-Анджелес Гэлакси
55
Майкл Бальдисимо
ОП
12
James Marcinkowski
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
17
Крис Мавинга
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
7
Микаэль Барриос
ЦП
1
Новак Мичович
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
55
Майкл Бальдисимо
ОП
12
James Marcinkowski
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦФ
28
Benjamin Kikanovic
ЦФ
Остались в запасе
17
Крис Мавинга
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
7
Микаэль Барриос
ЦП
1
Новак Мичович
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Сан-Хосе - Лос-Анджелес Гэлакси
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Динамо Хьюстон
- : -
28.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
2 : 1
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
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Информация о матче
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