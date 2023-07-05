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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес: обзор матча 05 июля 2023
Лос-Анджелес Гэлакси
05.07.2023, среда, 05:30
США. МЛС, 30 тур
2 : 1
Завершен
Лос-Анджелес
26'
Т. Бойд
73'
Р. Пуч
57'
И. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес
90'
+1
Замена
Н. Ордас
️️️️
Т. Тильман
Замена
Д. Агирре
️️️️
Т. Бойд
90'
82'
Желтая карточка
Э. Дуэньяс
75'
Замена
М. Богуш
️️️️
И. Санчес
ГОЛ! 2:1!
Р. Пуч
73'
Желтая карточка
Х. Ауде
72'
71'
Замена
С. Биук
️️️️
К. Опоку
70'
Желтая карточка
Д. Мальдонадо
Замена
Д. Йовелич
️️️️
П. Джадд
59'
Замена
Х. Ауде
️️️️
Р. Эдвардс
59'
57'
ГОЛ! 1:1!
И. Санчес
Пас отдал
Т. Тильман
Желтая карточка
Д. Коста
54'
Замена
Д. Клинсман
️️️️
Д. Бонд
46'
46'
Замена
Х. Сифуэнтес
️️️️
К. Акоста
Желтая карточка
Р. Эдвардс
34'
ГОЛ! 1:0!
Т. Бойд
Пас отдал
Р. Пуч
26'
19'
Желтая карточка
Т. Тильман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
8
Марко Дельгадо
ЦП
16
Гастон Бругман
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
19
Тайлер Бойд
ПВ
19
Престон Джадд
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
18
Эрик Дуэньяс
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
6
Илие Санчес
ОП
24
Райан Холлингшид
ЦП
11
Тимоти Тильман
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
90
Квадво Опоку
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
3
Хулиан Ауде
ЛЗ
3
Маурисио Куэвас
ЦЗ
23
Даниэль Агирре
ЦП
16
Ориоль Росель
ЦП
10
Эфраин Альварес
АП
37
Gino Vivi
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Лос-Анджелес
17
Элдин Якупович
ВР
43
Диего Росалес
ПЗ
29
Джулиан Гейнс
ПЗ
79
Стипе Биук
ЛВ
17
Дэнни Крисостомо
ОП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
19
Матеуш Богуш
ЦП
22
Натан Ордас
ЦФ
3-3-3-1
31
Бонд
2
Калегари
17
Мавинга
18
Лирдам
8
Дельгадо
16
Бругман
10
Пуч
11
Коста
44
Эдвардс
19
Бойд
19
Джадд
4-1-2-1-2
77
МакКартни
18
Дуэньяс
14
Кьеллини
3
Акоста
3
Мальдонадо
6
Санчес
24
Холлингшид
11
Тильман
99
Буанга
90
Опоку
10
Вела
31
Бонд
33
Клинсман
33
Клинсман
31
Бонд
44
Эдвардс
3
Ауде
3
Ауде
44
Эдвардс
19
Бойд
23
Агирре
23
Агирре
19
Бойд
19
Джадд
9
Йовелич
9
Йовелич
19
Джадд
3
Акоста
8
Сифуэнтес
8
Сифуэнтес
3
Акоста
6
Санчес
19
Богуш
19
Богуш
6
Санчес
90
Опоку
79
Биук
79
Биук
90
Опоку
11
Тильман
22
Ордас
22
Ордас
11
Тильман
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
3
Маурисио Куэвас
ЦЗ
16
Ориоль Росель
ЦП
10
Эфраин Альварес
АП
37
Gino Vivi
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
17
Элдин Якупович
ВР
43
Диего Росалес
ПЗ
29
Джулиан Гейнс
ПЗ
17
Дэнни Крисостомо
ОП
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остались в запасе
3
Маурисио Куэвас
ЦЗ
16
Ориоль Росель
ЦП
10
Эфраин Альварес
АП
37
Gino Vivi
ЦФ
18
Джонатан Перес
ЦФ
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
43
Диего Росалес
ПЗ
29
Джулиан Гейнс
ПЗ
17
Дэнни Крисостомо
ОП
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Стивен Черундоло
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
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