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Расписание матчей
МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес Гэлакси
Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 16 июля 2023
Ванкувер Уайткепс
16.07.2023, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 34 тур
4 : 2
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
2'
Б. Уайт
10'
Р. Галд
23'
Р. Галд (П)
90+4'
С. Кордова
61'
Г. Бругман
74'
М. Дельгадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес Гэлакси
ГОЛ! 4:2!
С. Кордова
90'
+4
Замена
Д. Кайседо
️️️️
Ю. Грессель
77'
76'
Замена
М. Родригес
️️️️
М. Дельгадо
Замена
С. Кордова
️️️️
Б. Уайт
76'
74'
ГОЛ! 3:2!
М. Дельгадо
Пас отдал
П. Джадд
69'
Замена
М. Куэвас
️️️️
Калегари
69'
Замена
Х. Ауде
️️️️
Р. Эдвардс
68'
Замена
П. Джадд
️️️️
Д. Йовелич
Замена
️️️️
А. Шепф
62'
61'
ГОЛ! 3:1!
Г. Бругман
Пас отдал
Р. Пуч
Замена
Р. Тейберт
️️️️
П. Вите
50'
Желтая карточка
А. Шепф
48'
46'
Замена
T. Alfaro
️️️️
Д. Коста
Замена
С. Берхальтер
️️️️
А. Кубас
46'
23'
Желтая карточка
Р. Пуч
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Р. Галд
23'
22'
Вторая желтая
К. Мавинга
ГОЛ! 2:0!
Р. Галд
10'
9'
Желтая карточка
К. Мавинга
ГОЛ! 1:0!
Б. Уайт
Пас отдал
Р. Рапозо
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
1
Yohei Takaoka
ВР
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
20
Адриан Кубас
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
45
Педро Вите
ЦП
24
Юлиан Грессель
ПВ
21
Райан Рапозо
ПВ
25
Райан Галд
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
17
Крис Мавинга
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
44
Рахим Эдвардс
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
8
Марко Дельгадо
ЦП
16
Гастон Бругман
ЦП
10
Рики Пуч
ЦП
19
Тайлер Бойд
ПВ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Ванкувер Уайткепс
5
Matteo Campagna
ЦЗ
28
Levonte Johnson
ЦЗ
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
25
Дейбер Кайседо
ПВ
32
Isaac Boehmer
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
11
Саймон Бечер
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
3
Хулиан Ауде
ЛЗ
3
Маурисио Куэвас
ЦЗ
16
Ориоль Росель
ЦП
23
Даниэль Агирре
ЦП
10
Эфраин Альварес
АП
8
Мемо Родригес
ПВ
19
Престон Джадд
ЦФ
93
T. Alfaro
ЦФ
3-1-2-2-2
1
4
Веселинович
14
33
Блэкмон
20
Кубас
18
Шепф
45
Вите
24
Грессель
21
Рапозо
24
Уайт
25
Галд
3-3-3-1
31
Бонд
18
Лирдам
17
Мавинга
2
Калегари
8
Дельгадо
16
Бругман
10
Пуч
19
Бойд
44
Эдвардс
11
Коста
9
Йовелич
20
Кубас
6
Берхальтер
6
Берхальтер
20
Кубас
45
Вите
31
Тейберт
31
Тейберт
45
Вите
24
Грессель
25
Кайседо
25
Кайседо
24
Грессель
24
Уайт
16
Кордова
16
Кордова
24
Уайт
44
Эдвардс
3
Ауде
3
Ауде
44
Эдвардс
2
Калегари
3
Куэвас
3
Куэвас
2
Калегари
8
Дельгадо
8
Родригес
8
Родригес
8
Дельгадо
9
Йовелич
19
Джадд
19
Джадд
9
Йовелич
11
Коста
93
93
11
Коста
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Лос-Анджелес Гэлакси
5
Matteo Campagna
ЦЗ
28
Levonte Johnson
ЦЗ
32
Isaac Boehmer
ЦФ
11
Саймон Бечер
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
33
Джонатан Клинсман
ВР
16
Ориоль Росель
ЦП
23
Даниэль Агирре
ЦП
10
Эфраин Альварес
АП
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
5
Matteo Campagna
ЦЗ
28
Levonte Johnson
ЦЗ
32
Isaac Boehmer
ЦФ
11
Саймон Бечер
ЦФ
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
16
Ориоль Росель
ЦП
23
Даниэль Агирре
ЦП
10
Эфраин Альварес
АП
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес Гэлакси
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
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