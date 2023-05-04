Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Италия. Серия А 2020/2021 Лига Европы 2020/2021 Франция. Лига 1 2020/2021 Италия. Серия А 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Франция. Лига 1 2019/2020 Франция. Лига 1 2018/2019 Франция. Лига 1 2017/2018 Лига Европы 2016/2017 Франция. Лига 1 2016/2017 Франция. Лига 1 2015/2016