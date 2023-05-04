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Адама Сумаоро
Статистика
Адама Сумаоро - статистика
Завершил карьеру
18 июня 1992 (34)
#5 | Защитник
187 см | 93 кг
Кот-д'Ивуар | Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Италия. Серия А 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Италия. Серия А 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Франция. Лига 1 2019/2020
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Лига 1 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Болонья
22
0
0
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 33 тур
Эмполи
3 : 1
04.05.2023
Болонья
1' - 38'
Италия. Серия А, 32 тур
Болонья
1 : 1
30.04.2023
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Верона
2 : 1
21.04.2023
Болонья
1' - 59'
Италия. Серия А, 30 тур
Болонья
1 : 1
15.04.2023
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Аталанта
0 : 2
08.04.2023
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Болонья
3 : 0
02.04.2023
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Салернитана
2 : 2
18.03.2023
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Болонья
0 : 0
11.03.2023
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Торино
1 : 0
06.03.2023
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
1 : 0
26.02.2023
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
2 : 0
27.01.2023
Специя
1' - 90'
61'
Италия. Серия А, 19 тур
Болонья
1 : 1
23.01.2023
Кремонезе
1' - 90'
68'
Италия. Серия А, 18 тур
Удинезе
1 : 2
15.01.2023
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Болонья
1 : 2
09.01.2023
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Рома
1 : 0
04.01.2023
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Болонья
3 : 0
12.11.2022
Сассуоло
1' - 84'
16'
Италия. Серия А, 14 тур
Интер
6 : 1
09.11.2022
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Болонья
2 : 1
06.11.2022
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
1 : 2
31.10.2022
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Болонья
2 : 0
23.10.2022
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Наполи
3 : 2
16.10.2022
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Болонья
1 : 1
08.10.2022
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Ювентус
3 : 0
02.10.2022
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Специя
2 : 2
04.09.2022
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Болонья
1 : 1
01.09.2022
Салернитана
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Милан
2 : 0
27.08.2022
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Лацио
2 : 1
14.08.2022
Болонья
1' - 45'
40'
45'
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