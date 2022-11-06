Адама Сумаоро - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Адама
|Фамилия
|Сумаоро
|Команда
|Болонья
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|187
|Вес
|93
Стоимость:
€ 3,50
млн
|Имя
|Адама
|Фамилия
|Сумаоро
|Команда
|Болонья
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 июня 1992 (30 лет)
|Рост
|187
|Вес
|93
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.03.2023
|Был в запасе
|Торино
|1:0
|Болонья
|Италия. Серия А, 25 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Болонья
|1:0
|Интер
|Италия. Серия А, 24 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болонья
|14
|0
|0
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.03.2023
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:0
|Интер (Милан)
|27.01.2023
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Специя (Ла Специя)
|61'
|23.01.2023
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Кремонезе (Кремона)
|68'
|15.01.2023
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|09.01.2023
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:2
|Аталанта (Бергамо)
|04.01.2023
|1' -90'
|Рома (Рим)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|12.11.2022
|1' -84'
|Болонья (Болонья)
|3:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|16'
|09.11.2022
|1' -90'
|Интер (Милан)
|6:1
|Болонья (Болонья)
|06.11.2022
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Торино (Турин)
|31.10.2022
|1' -90'
|Монца (Монца)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|3:2
|Болонья (Болонья)
|08.10.2022
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Болонья (Болонья)
|04.09.2022
|1' -90'
|Специя (Ла Специя)
|2:2
|Болонья (Болонья)
|01.09.2022
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Салернитана (Салернитана)
|27.08.2022
|1' -90'
|Милан (Милан)
|2:0
|Болонья (Болонья)
|14.08.2022
|1' -45'
|Лацио (Рим)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|40' 45'