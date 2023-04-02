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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Удинезе
Болонья - Удинезе: обзор матча 02 апреля 2023
Болонья
02.04.2023, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 28 тур
3 : 0
Завершен
Удинезе
3'
С. Пош
12'
Н. Моро
49'
М. Барроу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болонья - Удинезе
86'
Замена
Д. Абанква
️️️️
З. Ловрич
74'
Замена
А. Масина
️️️️
И. Удогие
73'
Замена
Т. Арслан
️️️️
Л. Самарджич
73'
Замена
С. Пафунди
️️️️
Ф. Товен
Замена
Л. Де Сильвестри
️️️️
С. Пош
70'
Замена
Г. Медель
️️️️
Н. Моро
70'
Замена
Р. Сориано
️️️️
М. Барроу
59'
Замена
Н. Домингес
️️️️
Л. Фергюсон
59'
Замена
Р. Орсолини
️️️️
М. Эбишер
58'
ГОЛ! 3:0!
М. Барроу
Пас отдал
Н. Моро
49'
46'
Замена
И. Несторовски
️️️️
Ф. Эбоселе
Желтая карточка
Д. Лукуми
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
Н. Моро
Пас отдал
М. Барроу
12'
8'
Желтая карточка
Я. Бийол
ГОЛ! 1:0!
С. Пош
Пас отдал
М. Барроу
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
22
Франческо Барди
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
22
Йерди Схаутен
ЦП
6
Никола Моро
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
4
Марвин Зеегелар
ЛЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
4
Занди Ловрич
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
37
Роберто Перейра
АП
10
Флориан Товен
ПВ
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Болонья
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
8
Никлас Пюухтия
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
25
Адам Масина
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
90
Илия Несторовски
ЦФ
4-4-1-1
22
Барди
77
Кирьякопулос
5
Сумаоро
26
Лукуми
4
Пош
22
Схаутен
20
Эбишер
19
Фергюсон
6
Моро
11
Сансоне
99
Барроу
3-2-1-3-1
16
Сильвестри
3
Эхизибуе
4
Зеегелар
15
Бийол
2
Эбоселе
13
Удогие
4
Ловрич
10
Товен
37
Перейра
10
Самарджич
23
Бету
4
Пош
29
Де Сильвестри
29
Де Сильвестри
4
Пош
6
Моро
17
Медель
17
Медель
6
Моро
19
Фергюсон
8
Домингес
8
Домингес
19
Фергюсон
99
Барроу
21
Сориано
21
Сориано
99
Барроу
20
Эбишер
7
Орсолини
7
Орсолини
20
Эбишер
13
Удогие
25
Масина
25
Масина
13
Удогие
4
Ловрич
14
Абанква
14
Абанква
4
Ловрич
10
Самарджич
30
Арслан
30
Арслан
10
Самарджич
10
Товен
20
Пафунди
20
Пафунди
10
Товен
2
Эбоселе
90
Несторовски
90
Несторовски
2
Эбоселе
Остались в запасе
Болонья
Удинезе
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
8
Никлас Пюухтия
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Остались в запасе
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
8
Никлас Пюухтия
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Андреа Соттиль
Статистика матча Болонья - Удинезе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
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