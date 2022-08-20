Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Юрий Яковенко - статистика

Завершил карьеру
3 сентября 1993 (33)
#77 | Нападающий
188 см | 75 кг
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
ХамКам
11
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Буде-Глимт
2 : 2
20.08.2022
ХамКам
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
ХамКам
1 : 1
14.08.2022
Волеренга
78' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Русенборг
2 : 1
06.08.2022
ХамКам
86' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
ХамКам
0 : 1
30.07.2022
Кристиансунд
63' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Стремсгодсет
1 : 1
24.07.2022
ХамКам
73' - 90'
87'
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
ХамКам
0 : 2
16.07.2022
Буде-Глимт
89' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Хаугесунд
1 : 1
10.07.2022
ХамКам
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 0
03.07.2022
Мольде
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
ХамКам
3 : 2
26.06.2022
Сарпсборг 08
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Йерв
1 : 2
19.06.2022
ХамКам
82' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
ХамКам
1 : 2
28.05.2022
Одд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Викинг
1 : 1
25.05.2022
ХамКам
1' - 46'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
ХамКам
1 : 1
22.05.2022
Русенборг
1' - 58'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
ХамКам
0 : 0
08.05.2022
Олесунн
77' - 90'
89'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Кристиансунд
2 : 2
24.04.2022
ХамКам
80' - 90'
85'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
ХамКам
3 : 0
18.04.2022
Сандефьорд
89' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Тромсе
2 : 1
10.04.2022
ХамКам
Был в запасе
Главные новости
Ташуев готов возглавить команду РПЛ: «Обязательно рассмотрю этот вариант»
16:29
Канчельскис назвал причину завершения карьеры Дзюбы
16:16
1
Абаскаль ответил, готов ли он возглавить «Родину»
15:31
ЦСКА раскрыл еще пять участников прощального матча Вагнера Лава
15:15
Шнякин – о первой тренерской отставке в РПЛ: «Улыбчивый мужик за пару месяцев был морально избит»
15:00
3
Стало известно, почему звезды сборной Нигерии пропустят матч с Россией
14:51
7
Реакция Орлова на три ничьи «Краснодара» подряд
14:29
5
В «Родине» объяснили увольнение Диаса
13:30
4
Реакция Мостового на увольнение Диаса из «Родины»
13:13
4
ЦСКА готов продать Кисляка за 40-50 миллионов
13:07
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+