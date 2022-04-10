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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Тромсе - ХамКам
Тромсе - ХамКам: обзор матча 10 апреля 2022
Тромсе
10.04.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
2 : 1
Завершен
ХамКам
10'
К. Психе
15'
П. Александер Киркеволд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тромсе - ХамКам
Замена
Я. Туоминен
️️️️
М. Эбийе
86'
84'
Желтая карточка
О. Серенсен
81'
Замена
C. Bayiha
️️️️
В. Конгсро
77'
Желтая карточка
П. Александер Киркеволд
Замена
O. Opsahl
️️️️
Л. Нильсен
70'
Замена
К. Антонсен
️️️️
Э. Китолано
60'
15'
ГОЛ! 1:1!
П. Александер Киркеволд
Пас отдал
А. Мелгалвис
ГОЛ! 1:0!
К. Психе
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
28
Кристоф Психе
ЦЗ
17
Эрик Китолано
ЦП
6
Йостейн Гундерсен
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
11
Рубен Йенссен
ЦФ
25
Лассе Нильсен
ЦФ
5
Сакариас Опсал
ЦФ
94
Аугуст Миккельсен
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
23
Никлас Вестерлунд
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
ХамКам
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
5
Julian Dunn-Johnson
ЦФ
33
Александер Мелгалвис
ЦФ
23
Фредрик Сьелстад
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Тромсе
21
Tobias Hafstad
ЦФ
9
Яссе Туоминен
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
2
Oskar Opsahl
ЦФ
11
Кент-Аре Антонсен
ЦФ
12
Варрен Каманци
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
ХамКам
18
Оливер Серенсен
ЦП
27
Clement Bayiha
ЦФ
77
Юрий Яковенко
ЦФ
1-1-5
1
Хаугаард
28
Психе
17
Китолано
5
Опсал
23
Вестерлунд
20
Эбийе
94
Миккельсен
25
Нильсен
1-4
18
Конгсро
16
Киркеволд
23
Сьелстад
33
Мелгалвис
5
20
Эбийе
9
Туоминен
9
Туоминен
20
Эбийе
25
Нильсен
2
2
25
Нильсен
17
Китолано
11
Антонсен
11
Антонсен
17
Китолано
18
Конгсро
27
27
18
Конгсро
Остались в запасе
Тромсе
ХамКам
21
Tobias Hafstad
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
12
Варрен Каманци
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
18
Оливер Серенсен
ЦП
77
Юрий Яковенко
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Остались в запасе
21
Tobias Hafstad
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
12
Варрен Каманци
ЦФ
26
Isak Kjelsrud Vik
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
Остались в запасе
18
Оливер Серенсен
ЦП
77
Юрий Яковенко
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Главный тренер
Якоб Микельсен
Статистика матча Тромсе - ХамКам
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Информация о матче
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