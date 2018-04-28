Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Весли Хулахан - статистика

Завершил карьеру
20 мая 1982 (44), Дублин
#14 | Полузащитник
168 см | 71 кг
Ирландия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Норвич Сити
14
1
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Норвич Сити
2 : 1
28.04.2018
Лидс
1' - 90'
45'
70'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Престон
0 : 0
21.04.2018
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Норвич Сити
0 : 2
14.04.2018
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Сандерленд
1 : 1
10.04.2018
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Норвич Сити
3 : 1
07.04.2018
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Куинз Парк Рейнджерс
4 : 1
02.04.2018
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Норвич Сити
0 : 2
30.03.2018
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Норвич Сити
3 : 2
17.03.2018
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Барнсли
1 : 1
13.03.2018
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Халл Сити
4 : 3
10.03.2018
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Норвич Сити
0 : 0
06.03.2018
Ноттингем Форест
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Норвич Сити
0 : 0
24.02.2018
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Норвич Сити
1 : 2
20.01.2018
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Бристоль Сити
0 : 1
13.01.2018
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Бертон Альбион
0 : 0
30.12.2017
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Лидс
1 : 0
16.12.2017
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Норвич Сити
3 : 1
09.12.2017
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Кардифф
3 : 1
01.12.2017
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Норвич Сити
1 : 1
25.11.2017
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Ноттингем Форест
1 : 0
21.11.2017
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
18.11.2017
Барнсли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
2 : 1
04.11.2017
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Норвич Сити
0 : 2
31.10.2017
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Норвич Сити
1 : 2
28.10.2017
Дерби Каунти
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Ипсвич Таун
0 : 1
22.10.2017
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Норвич Сити
1 : 1
14.10.2017
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рединг
1 : 2
30.09.2017
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Мидлсбро
0 : 1
26.09.2017
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Норвич Сити
0 : 0
23.09.2017
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
16.09.2017
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Норвич Сити
0 : 0
12.09.2017
Бертон Альбион
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Норвич Сити
1 : 0
09.09.2017
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Миллуолл
4 : 0
26.08.2017
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Астон Вилла
4 : 2
19.08.2017
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Норвич Сити
1 : 3
13.08.2017
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Фулхэм
1 : 1
05.08.2017
Норвич Сити
80' - 90'
88'
Главные новости
В «Родине» объяснили увольнение Диаса
13:30
1
Реакция Мостового на увольнение Диаса из «Родины»
13:13
3
ЦСКА готов продать Кисляка за 40-50 миллионов
13:07
1
ФотоВ РПЛ случилась первая тренерская отставка
12:42
1
ВидеоСборная России представила новую форму
12:28
6
Агент Жиго допустил трансфер экс-спартаковца в «Зенит»
12:21
9
Видео40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
11:26
4
«Это кромешный ад»: Генич разочаровался в клубе РПЛ
11:18
6
Симеоне назвал лучшую команду: «Играет в какой-то другой вид спорта»
10:50
Агкацев ответил, заслужил ли Сафонов награду лучшему вратарю мира
10:26
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+