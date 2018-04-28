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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Лидс
Норвич Сити - Лидс: обзор матча 28 апреля 2018
Норвич Сити
28.04.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
2 : 1
Завершен
Лидс
45'
В. Хулахан
70'
Д. Мерфи
39'
К. Филлипс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Лидс
ГОЛ! 2:1!
Д. Мерфи
Пас отдал
В. Хулахан
70'
ГОЛ! 1:1!
В. Хулахан
Пас отдал
Д. Мерфи
45'
43'
Желтая карточка
М. Пеннингтон
39'
ГОЛ! 0:1!
К. Филлипс
Пас отдал
Р. Виейра
Желтая карточка
Г. Хэнли
33'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Лидс
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
14
Роналду Виейра
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
7
Кемар Руф
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
Лидс
22
Эндрю Лонерган
ВР
6
Вурнон Анита
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
2-4-1-2
1
Ганн
4
Хэнли
5
Клозе
14
Хулахан
8
Вранчич
6
Рид
78
Ляйтнер
10
Мэддисон
23
Мерфи
7
Оливейра
4-1-1-1-1
1
Пикок-Фаррел
28
Пеннингтон
18
Янссон
6
Купер
7
Алиоски
27
Филлипс
14
Виейра
19
Эрнандес
7
Руф
Остались в запасе
Норвич Сити
Лидс
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
22
Эндрю Лонерган
ВР
6
Вурнон Анита
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
Остались в запасе
22
Эндрю Лонерган
ВР
6
Вурнон Анита
ЦП
28
Адам Форшоу
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
10
Пьерр-Мишель Ласогга
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Норвич Сити - Лидс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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