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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Норвич Сити
Куинз Парк Рейнджерс - Норвич Сити: обзор матча 02 апреля 2018
Куинз Парк Рейнджерс
02.04.2018, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 40 тур
4 : 1
Завершен
Норвич Сити
40'
М. Луонго
55'
М. Смит
80'
Р. Мэннинг
38'
Р. Мэннинг (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Норвич Сити
80'
Желтая карточка
К. Циммерманн
ГОЛ! 3:1!
Р. Мэннинг
Пас отдал
Д. Бидуэлл
80'
77'
Желтая карточка
Г. Хэнли
68'
Желтая карточка
М. Вранчич
Желтая карточка
Д. Линч
56'
ГОЛ! 2:1!
М. Смит
Пас отдал
Д. Сковен
55'
Желтая карточка
М. Луонго
41'
41'
Желтая карточка
Д. Хасбэнд
ГОЛ! 1:1!
М. Луонго
Пас отдал
М. Смит
40'
38'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Р. Мэннинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ЦЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
4
Джош Сковен
ЦП
15
Люк Фримен
АП
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
26
Идрисса Силла
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
3-2-2-1-1
12
Смитис
5
Онуоха
2
Ферлонг
6
Линч
21
Бидуэлл
18
Мэннинг
21
Луонго
4
Сковен
15
Фримен
17
Смит
4-3-1-2
1
Ганн
3
Хасбэнд
4
Циммерманн
12
Пинту
4
Хэнли
14
Хулахан
8
Вранчич
6
Рид
10
Мэддисон
23
Мерфи
7
Оливейра
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Норвич Сити
22
Павел Вшолек
ПВ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
26
Идрисса Силла
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
23
Майкл МакГоверн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Остались в запасе
22
Павел Вшолек
ПВ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
24
Джордан Кузинс
ЦП
26
Идрисса Силла
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Норвич Сити
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
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Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 14 тур
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Норвич Сити
3 : 2
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Англия. Чемпионшип, 12 тур
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24.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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