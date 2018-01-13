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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Норвич Сити
Бристоль Сити - Норвич Сити: обзор матча 13 января 2018
Бристоль Сити
13.01.2018, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 27 тур
0 : 1
Завершен
Норвич Сити
79'
Д. Мэддисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Норвич Сити
90'
+7
Желтая карточка
И. Пинту
83'
Желтая карточка
Н. Оливейра
79'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мэддисон
Пас отдал
И. Пинту
Желтая карточка
Н. Бэйкер
64'
57'
Желтая карточка
А. Теттей
25'
Желтая карточка
Д. Мэддисон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
14
Бобби Рид
АП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Бристоль Сити
15
Люк Стил
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
77
Райан Кент
ЛВ
12
Кали Вудроу
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
4-3-1-1
34
Филдинг
23
Брайан
44
Флинт
3
Райт
17
Бэйкер
8
Браунхилл
7
Пак
8
Смит
14
Рид
35
Патерсон
4-2-1-2
1
Ганн
4
Хэнли
5
Клозе
4
Циммерманн
12
Пинту
6
Теттей
8
Вранчич
10
Мэддисон
23
Мерфи
7
Оливейра
Остались в запасе
Бристоль Сити
Норвич Сити
77
Райан Кент
ЛВ
15
Люк Стил
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
12
Кали Вудроу
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
23
Майкл МакГоверн
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Остались в запасе
77
Райан Кент
ЛВ
15
Люк Стил
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
12
Кали Вудроу
ЦФ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Статистика матча Бристоль Сити - Норвич Сити
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
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Дерби Каунти
0 : 4
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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