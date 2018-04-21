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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Норвич Сити
Престон - Норвич Сити: обзор матча 21 апреля 2018
Престон
21.04.2018, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 44 тур
0 : 0
Завершен
Норвич Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Норвич Сити
90'
+5
Желтая карточка
И. Пинту
89'
Желтая карточка
Д. Мэддисон
Желтая карточка
Г. Каннингэм
89'
88'
Желтая карточка
Т. Клозе
Желтая карточка
Д. Фишер
87'
Желтая карточка
Т. Кларк
73'
27'
Желтая карточка
Г. Хэнли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Деклан Радд
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
12
Пол Галлахер
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
10
Джош Хэрроп
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
4-4-1
1
Радд
14
Фишер
5
Кларк
23
Хантингтон
8
Каннингэм
4
Пирсон
8
Брауне
29
Баркуйзен
12
Галлахер
47
Робинсон
2-4-1-1
1
Ганн
4
Хэнли
5
Клозе
8
Вранчич
78
Ляйтнер
6
Рид
6
Теттей
10
Мэддисон
23
Мерфи
Остались в запасе
Престон
Норвич Сити
12
Крис Максвелл
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
10
Джош Хэрроп
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
23
Майкл МакГоверн
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
10
Джош Хэрроп
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Райан Лоу
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Статистика матча Престон - Норвич Сити
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
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