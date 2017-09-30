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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Норвич Сити
Рединг - Норвич Сити: обзор матча 30 сентября 2017
Рединг
30.09.2017, суббота, 19:30
Англия. Чемпионшип, 11 тур
1 : 2
Завершен
Норвич Сити
13'
Л. Мур
10'
Д. Мэддисон
53'
К. Джером
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рединг - Норвич Сити
90'
+3
Красная карточка
М. Уоткинс
78'
Желтая карточка
Х. Рид
Желтая карточка
Р. Беренс
63'
Желтая карточка
Л. Мур
60'
53'
ГОЛ! 1:2!
К. Джером
Пас отдал
Д. Мэддисон
ГОЛ! 1:1!
Л. Мур
Пас отдал
С. Алуко
13'
10'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мэддисон
Желтая карточка
Л. Бакуна
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
1
Вито Манноне
ВР
2
Крис Гантер
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
10
Леандро Бакуна
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Рединг
31
Ансси Яаккола
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
24
Пелле Клемент
ЦП
77
Моду Барроу
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
4-4-1
1
Манноне
2
Гантер
5
МакШейн
26
Мур
6
Блэкетт
10
Бакуна
7
Беренс
14
Алуко
4
Келли
12
МакКлири
4-2-1-2
1
Ганн
3
Хасбэнд
4
Циммерманн
12
Пинту
5
Клозе
14
Хулахан
6
Теттей
10
Мэддисон
23
Мерфи
35
Джером
Остались в запасе
Рединг
Норвич Сити
24
Пелле Клемент
ЦП
31
Ансси Яаккола
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
77
Моду Барроу
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Остались в запасе
24
Пелле Клемент
ЦП
31
Ансси Яаккола
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
77
Моду Барроу
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Пол Инс
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Статистика матча Рединг - Норвич Сити
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
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