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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Фулхэм
Норвич Сити - Фулхэм: обзор матча 30 марта 2018
Норвич Сити
30.03.2018, пятница, 17:00
Англия. Чемпионшип, 39 тур
0 : 2
Завершен
Фулхэм
66'
С. Йохансен
70'
Т. Кэрни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Фулхэм
Желтая карточка
Х. Рид
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
А. Камара
Желтая карточка
Д. Мэддисон
90'
+1
85'
Желтая карточка
О. Норвуд
Желтая карточка
Д. Мерфи
83'
78'
Желтая карточка
Р. Фредерикс
70'
ГОЛ! 0:2!
Т. Кэрни
66'
ГОЛ! 0:1!
С. Йохансен
58'
Желтая карточка
К. МакДональд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Фулхэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
29
Кевин МакДональд
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
11
Флойд Айите
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Фулхэм
27
Дэвид Баттон
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
3-3-1-1
1
Ганн
4
Циммерманн
12
Пинту
5
Клозе
8
Вранчич
6
Теттей
6
Рид
10
Мэддисон
23
Мерфи
4-4-1-1
13
Беттинелли
3
Одои
2
Фредерикс
3
Рим
23
Таргетт
10
Йохансен
10
Кэрни
11
Айите
29
МакДональд
12
Пиазон
9
Митрович
Остались в запасе
Норвич Сити
Фулхэм
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
27
Дэвид Баттон
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Остались в запасе
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
27
Дэвид Баттон
ВР
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
17
Руи Фонте
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Статистика матча Норвич Сити - Фулхэм
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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