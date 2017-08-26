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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Норвич Сити
Миллуолл - Норвич Сити: обзор матча 26 августа 2017
Миллуолл
26.08.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
4 : 0
Завершен
Норвич Сити
15'
Л. Грегори
17'
Д. Сэйвилл
42'
Д. Уоллес
73'
Ш. Хатчинсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миллуолл - Норвич Сити
ГОЛ! 4:0!
Ш. Хатчинсон
73'
Желтая карточка
Б. Уэбстер
63'
58'
Желтая карточка
Д. Хасбэнд
ГОЛ! 3:0!
Д. Уоллес
42'
Желтая карточка
Д. Сэйвилл
35'
ГОЛ! 2:0!
Д. Сэйвилл
17'
ГОЛ! 1:0!
Л. Грегори
Пас отдал
С. Морисон
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
31
Джордан Арчер
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
17
Байрон Уэбстер
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
3
Джеймс Мередит
ЦЗ
6
Шон Уилльямс
ОП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
20
Стив Морисон
ЦФ
48
Эйден О'Брайен
ЦФ
9
Ли Грегори
ЦФ
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
16
Расселл Мартин
ЦЗ
28
Марсель Франке
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Миллуолл
31
Том Кинг
ВР
5
Тони Крейг
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
19
Том Эллиотт
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
4-1-2-3
31
Арчер
2
МакЛафлин
4
Хатчинсон
3
Мередит
17
Уэбстер
6
Уилльямс
6
Сэйвилл
17
Уоллес
9
Грегори
48
О'Брайен
20
Морисон
4-3-1-2
1
Ганн
16
Мартин
28
Франке
3
Хасбэнд
12
Пинту
8
Вранчич
14
Хулахан
6
Рид
10
Мэддисон
23
Мерфи
7
Оливейра
Остались в запасе
Миллуолл
Норвич Сити
44
Фред Оньединма
ПП
31
Том Кинг
ВР
5
Тони Крейг
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
19
Том Эллиотт
ЦФ
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Остались в запасе
44
Фред Оньединма
ПП
31
Том Кинг
ВР
5
Тони Крейг
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
8
Райан Танниклифф
ЦП
19
Том Эллиотт
ЦФ
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
6
Александер Теттей
ЦП
14
Стивен Нейсмит
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Статистика матча Миллуолл - Норвич Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Миллуолл
2 : 2
17.10.2026
Линкольн
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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