Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Норвич Сити
Барнсли - Норвич Сити: обзор матча 13 марта 2018
Барнсли
13.03.2018, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 35 тур
1 : 1
Завершен
Норвич Сити
45'
О. МакБарни
71'
Д. Мерфи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Норвич Сити
77'
Желтая карточка
М. Вранчич
Желтая карточка
Г. Гарднер
74'
71'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мерфи
Пас отдал
Д. Хасбэнд
ГОЛ! 1:0!
О. МакБарни
Пас отдал
Э. Идом
45'
Желтая карточка
Л. Линдсэй
14'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
17
Энди Идом
ЦЗ
5
Адам Джексон
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
19
Киффер Мур
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
93
Мамаду Тиам
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
23
Марли Уоткинс
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Барнсли
30
Ник Таунсенд
ВР
15
Димитри Каваре
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
23
Ллойд Исгров
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
3-2-2-3
17
Дэвис
6
Линдсэй
3
Фрайерс
5
Уилльямс
5
Джексон
17
Идом
44
Поттс
20
Гарднер
93
Тиам
9
МакБарни
19
Мур
3-2-2-1-2
1
Ганн
5
Клозе
4
Циммерманн
4
Хэнли
12
Пинту
3
Хасбэнд
8
Вранчич
6
Теттей
10
Мэддисон
23
Мерфи
23
Уоткинс
Остались в запасе
Барнсли
Норвич Сити
30
Ник Таунсенд
ВР
15
Димитри Каваре
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
23
Ллойд Исгров
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
23
Майкл МакГоверн
ВР
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Остались в запасе
30
Ник Таунсенд
ВР
15
Димитри Каваре
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
23
Ллойд Исгров
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Весли Хулахан
ЦП
Главный тренер
Пойя Асбаги
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Статистика матча Барнсли - Норвич Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
Новости команд
Все
Барнсли
Норвич Сити
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел «Барнсли» (4:1), у Вирца 1+1
13 января
Слонина вернулся в «Челси»
2025.01.01 21:44
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» забил 7 голов «Барнсли»; у Рэшфорда, Гарначо и Эриксена по дублю
2024.09.17 23:51
Кубок лиги. «Манчестер Сити» вторым составом разнес «Норвич» и прошел в 1/8 финала
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
Определились пары 1/8 финала Кубка английской лиги
17 сентября
«Манчестер Сити» – «Норвич»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
16 сентября
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
16 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+