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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Бирмингем Сити
Норвич Сити - Бирмингем Сити: обзор матча 09 сентября 2017
Норвич Сити
09.09.2017, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
1 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
5'
Н. Оливейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Бирмингем Сити
80'
Желтая карточка
Д. Дэвис
45'
+1
Желтая карточка
Х. Дин
44'
Желтая карточка
Д. Лоу
Желтая карточка
А. Теттей
37'
24'
Желтая карточка
М. Колен
ГОЛ! 1:0!
Н. Оливейра
Пас отдал
Т. Клозе
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
12
Иво Пинту
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Бирмингем Сити
13
Дэвид Стокдейл
ВР
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
16
Джейсон Лоу
ОП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
24
Хота
ПВ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
17
Шейх Ндойе
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
3-2-1-2
1
Ганн
12
Пинту
5
Клозе
4
Циммерманн
8
Вранчич
6
Теттей
10
Мэддисон
23
Мерфи
7
Оливейра
4-1-1-2-1
13
Стокдейл
6
Дин
5
Моррисон
2
Колен
17
Гроундс
16
Лоу
16
Дэвис
24
Хота
13
Бога
20
Галлахер
Остались в запасе
Норвич Сити
Бирмингем Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
29
Томаш Кушчак
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
17
Шейх Ндойе
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Остались в запасе
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
14
Весли Хулахан
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Остались в запасе
29
Томаш Кушчак
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
17
Шейх Ндойе
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Главный тренер
Лайам Мэннинг
Статистика матча Норвич Сити - Бирмингем Сити
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
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Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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