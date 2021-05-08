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Владислав Сысуев
Статистика
Владислав Сысуев - статистика
Завершил карьеру
12 апреля 1989 (37)
#10 | Полузащитник
179 см | 77 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. Вторая лига. Группа 2 2022/2023
Россия. ФНЛ 2020/2021
Россия. ФНЛ 2017/2018
Россия. ФНЛ 2016/2017
Россия. Второй дивизион. Зона Центр 2015/2016
Россия. ФНЛ 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Текстильщик
19
4
0
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 41 тур
Балтика
3 : 1
08.05.2021
Текстильщик
46' - 90'
87'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Краснодар-2
0 : 1
02.05.2021
Текстильщик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 39 тур
Текстильщик
0 : 2
28.04.2021
Акрон
1' - 90'
44'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Торпедо
2 : 1
24.04.2021
Текстильщик
1' - 90'
50'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Факел
1 : 0
11.04.2021
Текстильщик
1' - 79'
31'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Текстильщик
1 : 1
07.04.2021
Волгарь
55' - 90'
82'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Крылья Советов
4 : 0
03.04.2021
Текстильщик
73' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Текстильщик
1 : 0
14.03.2021
Динамо Бр
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Текстильщик
1 : 0
27.02.2021
Чертаново
1' - 90'
72'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Текстильщик
1 : 0
05.12.2020
Нижний Новгород
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Енисей
1 : 0
29.11.2020
Текстильщик
1' - 63'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
1 : 3
21.11.2020
Текстильщик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Текстильщик
1 : 0
11.11.2020
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Алания
3 : 1
27.09.2020
Текстильщик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Нефтехимик
4 : 0
23.09.2020
Текстильщик
1' - 55'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Динамо Бр
1 : 0
19.09.2020
Текстильщик
1' - 90'
86'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Текстильщик
2 : 1
13.09.2020
Иртыш
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Томь
0 : 2
09.09.2020
Текстильщик
1' - 90'
64'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Чертаново
0 : 1
05.09.2020
Текстильщик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Нижний Новгород
2 : 1
30.08.2020
Текстильщик
1' - 90'
14'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Текстильщик
2 : 2
22.08.2020
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Оренбург
1 : 1
16.08.2020
Текстильщик
1' - 90'
56'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Текстильщик
1 : 1
12.08.2020
Чайка
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Текстильщик
1 : 0
08.08.2020
СКА-Хабаровск
1' - 90'
58'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Текстильщик
0 : 0
01.08.2020
Велес
1' - 90'
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