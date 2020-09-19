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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо Бр - Текстильщик
Динамо Бр - Текстильщик: обзор матча 19 сентября 2020
Динамо Бр
19.09.2020, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
1 : 0
Завершен
Текстильщик
86'
Н. Мараев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Бр - Текстильщик
Замена
А. Новиков
️️️️
П. Баранов
90'
+2
86'
Желтая карточка
В. Сысуев
ГОЛ! 1:0!
Н. Мараев
86'
85'
Замена
А. Мухаметзянов
️️️️
М. Бачинский
Желтая карточка
Д. Луппа
84'
83'
Желтая карточка
Х. Аппаев
Замена
Н. Мараев
️️️️
Д. Агуреев
81'
75'
Замена
М. Сидоров
️️️️
А. Агеев
Замена
А. Циберкин
️️️️
Д. Пикатов
73'
Желтая карточка
П. Баранов
69'
67'
Замена
А. Горюшкин
️️️️
И. Мосейчук
65'
Замена
Е. Маричев
️️️️
М. Батов
45'
+2
Желтая карточка
Д. Фомин
Желтая карточка
Д. Агуреев
25'
21'
Желтая карточка
И. Мосейчук
16'
Желтая карточка
С. Обивалин
Желтая карточка
С. Каретник
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Бр
96
Алексей Кузнецов
ВР
7
Алексей Шебанов
ВР
10
Владислав Дрогунов
ЛЗ
14
Валерий Сорокин
ЦЗ
3
Данил Луппа
ЦЗ
21
Александр Крючков
ОП
4
Павел Баранов
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
31
Сергей Каретник
ПП
9
Даниил Агуреев
ПВ
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
10
Владислав Сысуев
ЦП
8
Александр Солодков
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
76
Александр Агеев
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
77
Максим Бачинский
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Динамо Бр
95
Денис Вамбольт
ВР
15
Александр Новиков
ЛВ
16
Максим Пикатов
ЦП
10
Николай Мараев
ПВ
21
Александр Циберкин
ЦФ
Текстильщик
35
Максим Киселев
ВР
5
Юрий Морозов
ЦЗ
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
37
Евгений Маричев
АП
81
Максим Сидоров
АП
7
Алексей Горюшкин
ПП
7
Александр Шленкин
ЦФ
3-1-3-2
96
Кузнецов
10
Дрогунов
3
Луппа
14
Сорокин
21
Крючков
4
Баранов
8
Чиркин
31
Каретник
9
Агуреев
20
Пикатов
3-3-2-2
1
Смирнов
17
Фомин
88
Обивалин
95
Губочкин
10
Сысуев
8
Солодков
17
Батов
9
Мосейчук
76
Агеев
14
Аппаев
77
Бачинский
9
Агуреев
10
Мараев
10
Мараев
9
Агуреев
4
Баранов
15
Новиков
15
Новиков
4
Баранов
20
Пикатов
21
Циберкин
21
Циберкин
20
Пикатов
9
Мосейчук
7
Горюшкин
7
Горюшкин
9
Мосейчук
17
Батов
37
Маричев
37
Маричев
17
Батов
76
Агеев
81
Сидоров
81
Сидоров
76
Агеев
77
Бачинский
8
Мухаметзянов
8
Мухаметзянов
77
Бачинский
Остались в запасе
Динамо Бр
Текстильщик
16
Максим Пикатов
ЦП
95
Денис Вамбольт
ВР
7
Александр Шленкин
ЦФ
35
Максим Киселев
ВР
5
Юрий Морозов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Павлов
Остались в запасе
16
Максим Пикатов
ЦП
95
Денис Вамбольт
ВР
Остались в запасе
7
Александр Шленкин
ЦФ
35
Максим Киселев
ВР
5
Юрий Морозов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча Динамо Бр - Текстильщик
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Юнус Кошко
(Белореченск)
Стадион:
Динамо
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