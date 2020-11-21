Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чайка - Текстильщик
Чайка - Текстильщик: обзор матча 21 ноября 2020
Чайка
21.11.2020, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
1 : 3
Завершен
Текстильщик
45+2'
И. Умаев
38'
Р. Хайруллов (АГ)
79'
М. Батов
90+5'
Х. Аппаев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чайка - Текстильщик
90'
+5
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Х. Аппаев
89'
Желтая карточка
А. Горюшкин
Замена
Н. Глушков
️️️️
А. Пискунов
89'
80'
Замена
М. Сидоров
️️️️
М. Батов
79'
ГОЛ! 1:2!
М. Батов
Замена
А. Чочиев
️️️️
П. Володкин
77'
72'
Желтая карточка
Д. Фомин
Замена
В. Алейников
️️️️
И. Безденежных
64'
Замена
Л. Гогличидзе
️️️️
А. Кулишев
57'
ГОЛ! 1:1!
И. Умаев
45'
+2
45'
+2
Замена
А. Губочкин
️️️️
Ю. Морозов
38'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Р. Хайруллов
26'
Желтая карточка
С. Обивалин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
47
Михаил Филиппов
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
25
Андрей Бычков
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
87
Игорь Безденежных
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
10
Петр Володкин
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
10
Идрис Умаев
ЦФ
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
8
Альберт Мнацаканян
ОП
17
Максим Батов
ЦП
37
Евгений Маричев
АП
7
Алексей Горюшкин
ПП
30
Валерий Альшанский
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Чайка
79
Руслан Юнусов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
2
Игорь Парадин
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
20
Рамазан Оразов
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Текстильщик
35
Максим Киселев
ВР
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
10
Владислав Сысуев
ЦП
81
Максим Сидоров
АП
76
Александр Агеев
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
77
Максим Бачинский
ЦФ
3-2-2-2-1
47
Филиппов
92
Хайруллов
25
Бычков
2
Хозин
5
Пискунов
4
Савичев
87
Безденежных
52
Леонтьев
10
Володкин
32
Кулишев
10
Умаев
4-1-2-1-2
1
Смирнов
88
Обивалин
17
Фомин
5
Морозов
23
Макушкин
8
Мнацаканян
7
Горюшкин
17
Батов
37
Маричев
14
Аппаев
30
Альшанский
87
Безденежных
38
Алейников
38
Алейников
87
Безденежных
32
Кулишев
3
Гогличидзе
3
Гогличидзе
32
Кулишев
5
Пискунов
47
Глушков
47
Глушков
5
Пискунов
10
Володкин
11
Чочиев
11
Чочиев
10
Володкин
17
Батов
81
Сидоров
81
Сидоров
17
Батов
5
Морозов
95
Губочкин
95
Губочкин
5
Морозов
Остались в запасе
Чайка
Текстильщик
7
Александр Хохлачев
ЦФ
20
Рамазан Оразов
ЦП
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
79
Руслан Юнусов
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
2
Игорь Парадин
ЦЗ
76
Александр Агеев
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
10
Владислав Сысуев
ЦП
77
Максим Бачинский
ЦФ
35
Максим Киселев
ВР
Главный тренер
Сергей Павлов
Остались в запасе
7
Александр Хохлачев
ЦФ
20
Рамазан Оразов
ЦП
61
Матвей Ужгин
ЦЗ
79
Руслан Юнусов
ВР
34
Денис Тумасян
ЦЗ
2
Игорь Парадин
ЦЗ
Остались в запасе
76
Александр Агеев
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
10
Владислав Сысуев
ЦП
77
Максим Бачинский
ЦФ
35
Максим Киселев
ВР
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча Чайка - Текстильщик
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Стадион:
Центральный им. И.П. Чайки
Новости команд
Все
Чайка
Текстильщик
«Текстильщик» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Текстильщика» и «Арсенала Тула» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Определен фактор, который может погубить «Спартак»
12 ноября
11
«Волга» – «Текстильщик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Первая лига России: шансы «Волги Ульяновск» и «Текстильщика» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Клуб Первой лиги подписал 27-го новичка за лето
1 сентября
Назван клуб Второй лиги, который может закрыться по окончании сезона
21 августа
1
3-й клуб снялся с Кубка России
5 августа
5
Основатель «Чайки» стал новым руководителем «Ростова»
20 июля
1
«Спартак» расстался c игроком, который ушел в аренду транзитом через «Нижний»
15 июля
2
«Текстильщик» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Первая лига: шансы «Текстильщика» и «Арсенала Тула» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Определен фактор, который может погубить «Спартак»
12 ноября
11
«Волга» – «Текстильщик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Первая лига России: шансы «Волги Ульяновск» и «Текстильщика» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+