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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Текстильщик
Балтика - Текстильщик: обзор матча 08 мая 2021
Балтика
08.05.2021, суббота, 20:00
Россия. ФНЛ, 41 тур
3 : 1
Завершен
Текстильщик
33'
А. Дудиев
72'
М. Кашчелан
90+3'
И. Альшин
90+1'
Е. Маричев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Текстильщик
ГОЛ! 3:1!
И. Альшин
90'
+3
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
Е. Маричев
Желтая карточка
М. Маркин
90'
87'
Желтая карточка
В. Сысуев
83'
Замена
Е. Маричев
️️️️
Х. Машуков
Замена
М. Маркович
️️️️
М. Кузьмин
77'
Замена
М. Маркин
️️️️
Я. Казаев
76'
ГОЛ! 2:0!
М. Кашчелан
72'
Замена
С. Джамилов
️️️️
И. Гелоян
63'
49'
Желтая карточка
М. Батов
46'
Замена
В. Сысуев
️️️️
И. Мосейчук
ГОЛ! 1:0!
А. Дудиев
33'
Пенальти не реализован!
И. Гелоян
32'
26'
Желтая карточка
И. Мосейчук
Желтая карточка
В. Лазарев
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
18
Младен Кашчелан
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
77
Владислав Лазарев
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
Главный тренер
Евгений Калешин
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
0
Хачим Машуков
ЛП
17
Максим Батов
ЦП
76
Александр Агеев
АП
7
Алексей Горюшкин
ПП
9
Илья Мосейчук
ПВ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
77
Максим Бачинский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
1
Давид Волк
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
56
Виктор Демьянов
ОП
17
Хуан Мануэль Валенсия
ЦП
33
Аллеф
ЦФ
93
Михаил Маркин
ЦФ
13
Мирослав Маркович
ЦФ
Текстильщик
35
Максим Киселев
ВР
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
8
Альберт Мнацаканян
ОП
10
Владислав Сысуев
ЦП
37
Евгений Маричев
АП
30
Валерий Альшанский
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Латышонок
17
Макарчук
26
Мещанинов
20
Юрганов
8
Дудиев
18
Кашчелан
53
Казаев
10
Гелоян
77
Лазарев
10
Альшин
6
Кузьмин
3-3-2-2
1
Смирнов
95
Губочкин
90
Хрипков
23
Макушкин
7
Горюшкин
17
Батов
0
Машуков
9
Мосейчук
76
Агеев
77
Бачинский
99
Каменщиков
10
Гелоян
7
Джамилов
7
Джамилов
10
Гелоян
53
Казаев
93
Маркин
93
Маркин
53
Казаев
6
Кузьмин
13
Маркович
13
Маркович
6
Кузьмин
0
Машуков
37
Маричев
37
Маричев
0
Машуков
9
Мосейчук
10
Сысуев
10
Сысуев
9
Мосейчук
Остались в запасе
Балтика
Текстильщик
39
Максим Бориско
ВР
1
Давид Волк
ВР
56
Виктор Демьянов
ОП
33
Аллеф
ЦФ
3
Максим Плопа
ЦЗ
17
Хуан Мануэль Валенсия
ЦП
Главный тренер
Евгений Калешин
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
8
Альберт Мнацаканян
ОП
30
Валерий Альшанский
ЦФ
35
Максим Киселев
ВР
5
Юрий Морозов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Павлов
Остались в запасе
39
Максим Бориско
ВР
1
Давид Волк
ВР
56
Виктор Демьянов
ОП
33
Аллеф
ЦФ
3
Максим Плопа
ЦЗ
17
Хуан Мануэль Валенсия
ЦП
Остались в запасе
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
8
Альберт Мнацаканян
ОП
30
Валерий Альшанский
ЦФ
35
Максим Киселев
ВР
5
Юрий Морозов
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Калешин
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча Балтика - Текстильщик
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Жабченко
(Краснодар)
Помощники судьи:
Андрей Гурбанов (Краснодар)
Ринат Деушев (Москва)
Делегат:
Андрей Балакирев (Саранск)
Инспектор:
Андрей Бутенко (Москва)
Стадион:
Ростех Арена
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