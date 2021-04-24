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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Текстильщик
Торпедо - Текстильщик: обзор матча 24 апреля 2021
Торпедо
24.04.2021, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 38 тур
2 : 1
Завершен
Текстильщик
19'
А. Самсонов
74'
А. Самсонов (П)
50'
В. Сысуев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Текстильщик
Замена
А. Лях
️️️️
А. Кравчук
88'
86'
Замена
Д. Каменщиков
️️️️
Х. Машуков
Желтая карточка
М. Шоркин
84'
Замена
Ж. Скофлек
️️️️
И. Лебеденко
77'
76'
Замена
А. Горюшкин
️️️️
И. Мосейчук
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Самсонов
74'
Замена
А. Калмыков
️️️️
Д. Баланюк
62'
54'
Желтая карточка
Д. Фомин
Желтая карточка
Ф. Дворецков
52'
50'
ГОЛ! 1:1!
В. Сысуев
46'
Замена
М. Батов
️️️️
Е. Маричев
ГОЛ! 1:0!
А. Самсонов
19'
10'
Желтая карточка
Е. Маричев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
22
Филипп Дворецков
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
21
Андрей Кравчук
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
97
Денис Баланюк
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
0
Хачим Машуков
ЛП
10
Владислав Сысуев
ЦП
76
Александр Агеев
АП
37
Евгений Маричев
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
77
Максим Бачинский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
90
Андрей Лях
ОП
27
Александр Орехов
ЦП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
27
Жига Скофлек
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Текстильщик
35
Максим Киселев
ВР
5
Юрий Морозов
ЦЗ
8
Альберт Мнацаканян
ОП
17
Максим Батов
ЦП
7
Алексей Горюшкин
ПП
30
Валерий Альшанский
ЦФ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
4-4-2
16
Ботнарь
44
Самсонов
16
Шоркин
99
Евдокимов
28
Магаль
22
Дворецков
52
Нетфуллин
21
Кравчук
7
Рязанцев
97
Баланюк
10
Лебеденко
4-2-3-1
1
Смирнов
17
Фомин
95
Губочкин
90
Хрипков
23
Макушкин
10
Сысуев
0
Машуков
9
Мосейчук
37
Маричев
76
Агеев
77
Бачинский
10
Лебеденко
27
Скофлек
27
Скофлек
10
Лебеденко
21
Кравчук
90
Лях
90
Лях
21
Кравчук
97
Баланюк
90
Калмыков
90
Калмыков
97
Баланюк
9
Мосейчук
7
Горюшкин
7
Горюшкин
9
Мосейчук
0
Машуков
99
Каменщиков
99
Каменщиков
0
Машуков
37
Маричев
17
Батов
17
Батов
37
Маричев
Остались в запасе
Торпедо
Текстильщик
9
Владислав Адаев
ЛВ
69
Данила Козлов
ЦЗ
18
Константин Кертанов
АП
28
Егор Прошкин
ЛЗ
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
27
Александр Орехов
ЦП
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
56
Александр Довбня
ВР
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
Главный тренер
Александр Бородюк
8
Альберт Мнацаканян
ОП
30
Валерий Альшанский
ЦФ
35
Максим Киселев
ВР
5
Юрий Морозов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Павлов
Остались в запасе
9
Владислав Адаев
ЛВ
69
Данила Козлов
ЦЗ
18
Константин Кертанов
АП
28
Егор Прошкин
ЛЗ
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
27
Александр Орехов
ЦП
4
Дмитрий Редькович
ЦЗ
56
Александр Довбня
ВР
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
Остались в запасе
8
Альберт Мнацаканян
ОП
30
Валерий Альшанский
ЦФ
35
Максим Киселев
ВР
5
Юрий Морозов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Бородюк
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча Торпедо - Текстильщик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Артем Любимов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Александр Филимонов (Орехово-Зуево)
Максим Белокур (Владивосток)
Делегат:
Филипп Яковлев (Москва)
Инспектор:
Александр Лапин (Уфа)
Стадион:
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