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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Текстильщик - Чертаново
Текстильщик - Чертаново: обзор матча 27 февраля 2021
Текстильщик
27.02.2021, суббота, 15:00
Россия. ФНЛ, 27 тур
1 : 0
Завершен
Чертаново
72'
В. Сысуев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Текстильщик - Чертаново
Желтая карточка
Д. Каменщиков
90'
+2
Замена
А. Хрипков
️️️️
М. Сидоров
88'
Замена
М. Батов
️️️️
И. Мосейчук
83'
82'
Замена
А. Мелехов
️️️️
А. Канищев
78'
Замена
А. Надольский
️️️️
С. Пиняев
ГОЛ! 1:0!
В. Сысуев
72'
Замена
Д. Каменщиков
️️️️
М. Бачинский
70'
Замена
И. Мосейчук
️️️️
А. Агеев
65'
Замена
В. Романенко
️️️️
А. Макушкин
46'
45'
+1
Желтая карточка
Д. Кутин
Желтая карточка
А. Агеев
45'
Желтая карточка
Д. Фомин
21'
Желтая карточка
А. Макушкин
12'
10'
Желтая карточка
А. Никитенков
3'
Желтая карточка
И. Молтенинов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
10
Владислав Сысуев
ЦП
81
Максим Сидоров
АП
76
Александр Агеев
АП
7
Алексей Горюшкин
ПП
77
Анатолий Катрич
ПВ
77
Максим Бачинский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Чертаново
31
Илья Абаев
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
30
Константин Ляхов
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
46
Никита Першин
ОП
7
Александр Канищев
АП
22
Юрий Завезен
ПП
68
Леонид Герчиков
ПВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Текстильщик
35
Максим Киселев
ВР
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
8
Альберт Мнацаканян
ОП
17
Максим Батов
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
9
Илья Мосейчук
ПВ
7
Александр Шленкин
ЦФ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
30
Валерий Альшанский
ЦФ
Чертаново
55
Александр Радионов
ВР
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
6
Никита Сулейманов
ОП
70
Гаррик Левин
ЦП
77
Александр Мелехов
ЦП
18
Александр Надольский
АП
15
Даниил Тюменцев
АП
9
Максим Савельев
ЦФ
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
4-2-3-1
1
Смирнов
23
Макушкин
88
Обивалин
95
Губочкин
17
Фомин
10
Сысуев
7
Горюшкин
81
Сидоров
76
Агеев
77
Катрич
77
Бачинский
4-1-1-3-1
31
Абаев
5
Кутин
30
Ляхов
63
Никитенков
66
Гудков
46
Першин
22
Завезен
68
Герчиков
7
Канищев
9
Пиняев
84
Молтенинов
77
Бачинский
99
Каменщиков
99
Каменщиков
77
Бачинский
23
Макушкин
77
Романенко
77
Романенко
23
Макушкин
76
Агеев
9
Мосейчук
9
Мосейчук
76
Агеев
81
Сидоров
90
Хрипков
90
Хрипков
81
Сидоров
Мосейчук
17
Батов
17
Батов
Мосейчук
7
Канищев
77
Мелехов
77
Мелехов
7
Канищев
9
Пиняев
18
Надольский
18
Надольский
9
Пиняев
Остались в запасе
Текстильщик
Чертаново
7
Александр Шленкин
ЦФ
30
Валерий Альшанский
ЦФ
8
Альберт Мнацаканян
ОП
35
Максим Киселев
ВР
5
Юрий Морозов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Павлов
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
70
Гаррик Левин
ЦП
9
Максим Савельев
ЦФ
6
Никита Сулейманов
ОП
15
Даниил Тюменцев
АП
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
55
Александр Радионов
ВР
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Остались в запасе
7
Александр Шленкин
ЦФ
30
Валерий Альшанский
ЦФ
8
Альберт Мнацаканян
ОП
35
Максим Киселев
ВР
5
Юрий Морозов
ЦЗ
Остались в запасе
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
70
Гаррик Левин
ЦП
9
Максим Савельев
ЦФ
6
Никита Сулейманов
ОП
15
Даниил Тюменцев
АП
18
Дмитрий Молчанов
ЦФ
55
Александр Радионов
ВР
Главный тренер
Сергей Павлов
Главный тренер
Андрей Дмитриев
Статистика матча Текстильщик - Чертаново
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Чертаново
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
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0 : 0
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0 : 1
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Чертаново
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Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
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Чертаново
1 : 0
11.10.2026
Балтика-2
Информация о матче
Стадион:
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