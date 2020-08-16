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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Текстильщик
Оренбург - Текстильщик: обзор матча 16 августа 2020
Оренбург
16.08.2020, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
1 : 1
Завершен
Текстильщик
90+1'
С. Козлов
90+5'
Х. Аппаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Текстильщик
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
Х. Аппаев
ГОЛ! 1:0!
С. Козлов
90'
+1
90'
Желтая карточка
А. Агеев
Желтая карточка
Р. Алвеш
89'
88'
Замена
А. Мухаметзянов
️️️️
М. Сидоров
Замена
А. Миронов
️️️️
А. Чуканов
85'
Замена
Ж. Скофлек
️️️️
К. Капленко
85'
Желтая карточка
К. Капленко
83'
73'
Замена
А. Шленкин
️️️️
И. Мосейчук
65'
Замена
А. Агеев
️️️️
Е. Маричев
Замена
А. Скворцов
️️️️
Д. Фамейе
64'
63'
Замена
А. Солодков
️️️️
М. Бачинский
Замена
Н. Прудников
️️️️
А. Кулишев
59'
56'
Желтая карточка
В. Сысуев
32'
Желтая карточка
Х. Аппаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Андрей Климович
ВР
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
23
Сергей Бреев
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
16
Рикарду Алвеш
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Ильшат Айткулов
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
10
Владислав Сысуев
ЦП
37
Евгений Маричев
АП
81
Максим Сидоров
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
77
Владимир Романенко
ПВ
77
Максим Бачинский
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
42
Иван Лапшов
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
27
Жига Скофлек
ПВ
11
Николай Прудников
ЦФ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
Текстильщик
95
Александр Маслов
ВР
5
Юрий Морозов
ЦЗ
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
19
Евгений Попов
ЦП
8
Александр Солодков
ЦП
76
Александр Агеев
АП
7
Александр Шленкин
ЦФ
30
Валерий Альшанский
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Климович
77
Насыров
6
Козлов
15
Эктов
8
Аюпов
23
Бреев
55
Капленко
7
Чуканов
16
Алвеш
32
Кулишев
7
Фамейе
3-1-3-3
1
Смирнов
95
Губочкин
17
Фомин
88
Обивалин
10
Сысуев
77
Романенко
81
Сидоров
37
Маричев
14
Аппаев
77
Бачинский
9
Мосейчук
32
Кулишев
11
Прудников
11
Прудников
32
Кулишев
55
Капленко
27
Скофлек
27
Скофлек
55
Капленко
7
Фамейе
92
Скворцов
92
Скворцов
7
Фамейе
7
Чуканов
8
Миронов
8
Миронов
7
Чуканов
81
Сидоров
8
Мухаметзянов
8
Мухаметзянов
81
Сидоров
9
Мосейчук
7
Шленкин
7
Шленкин
9
Мосейчук
37
Маричев
76
Агеев
76
Агеев
37
Маричев
77
Бачинский
8
Солодков
8
Солодков
77
Бачинский
Остались в запасе
Оренбург
Текстильщик
42
Иван Лапшов
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
1
Алексей Кеняйкин
ВР
Главный тренер
Ильшат Айткулов
19
Евгений Попов
ЦП
95
Александр Маслов
ВР
30
Валерий Альшанский
ЦФ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Павлов
Остались в запасе
42
Иван Лапшов
ЦЗ
57
Евгений Болотов
ОП
1
Алексей Кеняйкин
ВР
Остались в запасе
19
Евгений Попов
ЦП
95
Александр Маслов
ВР
30
Валерий Альшанский
ЦФ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
Главный тренер
Ильшат Айткулов
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча Оренбург - Текстильщик
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Анатолий Жабченко
(Краснодар)
Стадион:
Газовик
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