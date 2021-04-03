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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Крылья Советов - Текстильщик
Крылья Советов - Текстильщик: обзор матча 03 апреля 2021
Крылья Советов
03.04.2021, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 34 тур
4 : 0
Завершен
Текстильщик
26'
И. Сергеев
39'
И. Сергеев
50'
И. Сергеев
86'
Е. Голенков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Текстильщик
89'
Вторая желтая
А. Макушкин
ГОЛ! 4:0!
Е. Голенков
86'
Желтая карточка
В. Полуяхтов
76'
73'
Замена
В. Сысуев
️️️️
Х. Машуков
Замена
Р. Ежов
️️️️
Д. Цыпченко
71'
69'
Желтая карточка
А. Макушкин
Замена
С. Хади
️️️️
М. Витюгов
67'
66'
Замена
Д. Каменщиков
️️️️
М. Бачинский
Замена
В. Сарвели
️️️️
Ю. Горшков
61'
60'
Желтая карточка
А. Горюшкин
Замена
Д. Комбаров
️️️️
А. Зиньковский
58'
Замена
Е. Голенков
️️️️
И. Сергеев
57'
ГОЛ! 3:0!
И. Сергеев
50'
46'
Замена
А. Агеев
️️️️
В. Романенко
42'
Замена
И. Мосейчук
️️️️
Е. Маричев
ГОЛ! 2:0!
И. Сергеев
39'
ГОЛ! 1:0!
И. Сергеев
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
16
Рикарду Алвеш
АП
33
Иван Сергеев
ЦФ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
0
Хачим Машуков
ЛП
17
Максим Батов
ЦП
37
Евгений Маричев
АП
7
Алексей Горюшкин
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
77
Максим Бачинский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
7
Сафа Хади
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
Текстильщик
35
Максим Киселев
ВР
5
Юрий Морозов
ЦЗ
10
Владислав Сысуев
ЦП
76
Александр Агеев
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
30
Валерий Альшанский
ЦФ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
3-3-2-2
1
Овсянников
4
Горшков
23
Чернов
47
Божин
2
Полуяхтов
8
Витюгов
70
Кабутов
77
Зиньковский
16
Алвеш
10
Цыпченко
33
Сергеев
4-3-2-1
1
Смирнов
88
Обивалин
17
Фомин
95
Губочкин
23
Макушкин
7
Горюшкин
17
Батов
0
Машуков
77
Романенко
37
Маричев
77
Бачинский
10
Цыпченко
29
Ежов
29
Ежов
10
Цыпченко
4
Горшков
9
Сарвели
9
Сарвели
4
Горшков
33
Сергеев
69
Голенков
69
Голенков
33
Сергеев
8
Витюгов
7
Хади
7
Хади
8
Витюгов
77
Зиньковский
23
Комбаров
23
Комбаров
77
Зиньковский
0
Машуков
10
Сысуев
10
Сысуев
0
Машуков
37
Маричев
9
Мосейчук
9
Мосейчук
37
Маричев
77
Романенко
76
Агеев
76
Агеев
77
Романенко
77
Бачинский
99
Каменщиков
99
Каменщиков
77
Бачинский
Остались в запасе
Крылья Советов
Текстильщик
13
Владислав Тюрин
ЛВ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
Главный тренер
Игорь Осинькин
30
Валерий Альшанский
ЦФ
35
Максим Киселев
ВР
5
Юрий Морозов
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Павлов
Остались в запасе
13
Владислав Тюрин
ЛВ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
39
Евгений Фролов
ВР
1
Иван Ломаев
ВР
Остались в запасе
30
Валерий Альшанский
ЦФ
35
Максим Киселев
ВР
5
Юрий Морозов
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча Крылья Советов - Текстильщик
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Стадион:
Солидарность Арена
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