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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Текстильщик - Балтика
Текстильщик - Балтика: обзор матча 11 ноября 2020
Текстильщик
11.11.2020, среда, 15:00
Россия. ФНЛ, 21 тур
1 : 0
Завершен
Балтика
12'
Ю. Морозов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Текстильщик - Балтика
Замена
А. Губочкин
️️️️
М. Сидоров
83'
70'
Замена
М. Маркович
️️️️
Аллеф
69'
Замена
М. Кузьмин
️️️️
С. Джамилов
Желтая карточка
М. Бачинский
65'
Желтая карточка
А. Смирнов
61'
Желтая карточка
А. Горюшкин
52'
Желтая карточка
С. Обивалин
47'
26'
Желтая карточка
М. Тишкин
Желтая карточка
Х. Аппаев
22'
15'
Желтая карточка
И. Альшин
ГОЛ! 1:0!
Ю. Морозов
12'
Желтая карточка
Ю. Морозов
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
17
Денис Фомин
ЦЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
8
Альберт Мнацаканян
ОП
17
Максим Батов
ЦП
81
Максим Сидоров
АП
7
Алексей Горюшкин
ПП
30
Валерий Альшанский
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Балтика
1
Давид Волк
ВР
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
53
Ян Казаев
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
33
Аллеф
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Текстильщик
35
Максим Киселев
ВР
95
Алексей Губочкин
ЦЗ
88
Дмитрий Семашкин
ЛП
19
Евгений Попов
ЦП
10
Владислав Сысуев
ЦП
37
Евгений Маричев
АП
76
Александр Агеев
АП
9
Илья Мосейчук
ПВ
77
Максим Бачинский
ЦФ
9
Дамир Хусаинов
ЦФ
Балтика
20
Константин Ковалев
ПЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
6
Максим Кузьмин
АП
77
Владислав Лазарев
АП
10
Дмитрий Плетнев
АП
71
Vladislav Zernaev
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
13
Мирослав Маркович
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Смирнов
23
Макушкин
88
Обивалин
5
Морозов
17
Фомин
8
Мнацаканян
17
Батов
7
Горюшкин
81
Сидоров
14
Аппаев
30
Альшанский
4-2-3-1
1
Волк
8
Дудиев
26
Мещанинов
20
Юрганов
44
Тишкин
53
Казаев
8
Шаваев
10
Альшин
7
Джамилов
10
Гелоян
33
Аллеф
81
Сидоров
95
Губочкин
95
Губочкин
81
Сидоров
7
Джамилов
6
Кузьмин
6
Кузьмин
7
Джамилов
33
Аллеф
13
Маркович
13
Маркович
33
Аллеф
Остались в запасе
Текстильщик
Балтика
9
Илья Мосейчук
ПВ
77
Максим Бачинский
ЦФ
19
Евгений Попов
ЦП
88
Дмитрий Семашкин
ЛП
10
Владислав Сысуев
ЦП
37
Евгений Маричев
АП
76
Александр Агеев
АП
9
Дамир Хусаинов
ЦФ
35
Максим Киселев
ВР
Главный тренер
Сергей Павлов
56
Виктор Демьянов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
71
Vladislav Zernaev
ЦФ
10
Дмитрий Плетнев
АП
20
Константин Ковалев
ПЗ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Остались в запасе
9
Илья Мосейчук
ПВ
77
Максим Бачинский
ЦФ
19
Евгений Попов
ЦП
88
Дмитрий Семашкин
ЛП
10
Владислав Сысуев
ЦП
37
Евгений Маричев
АП
76
Александр Агеев
АП
9
Дамир Хусаинов
ЦФ
35
Максим Киселев
ВР
Остались в запасе
56
Виктор Демьянов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
71
Vladislav Zernaev
ЦФ
10
Дмитрий Плетнев
АП
20
Константин Ковалев
ПЗ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Текстильщик - Балтика
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Стадион:
Текстильщик
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