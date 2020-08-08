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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Текстильщик - СКА-Хабаровск
Текстильщик - СКА-Хабаровск: обзор матча 08 августа 2020
Текстильщик
08.08.2020, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 2 тур
1 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
6'
Х. Аппаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Текстильщик - СКА-Хабаровск
Замена
Е. Попов
️️️️
М. Сидоров
89'
Замена
И. Мосейчук
️️️️
А. Шленкин
85'
81'
Замена
А. Кенесов
️️️️
Д. Иванков
76'
Желтая карточка
Д. Барков
72'
Желтая карточка
И. Квеквескири
70'
Замена
В. Брагин
️️️️
Р. Гаджимурадов
70'
Замена
Д. Барков
️️️️
Э. Булия
Желтая карточка
Д. Фомин
69'
Желтая карточка
В. Сысуев
58'
Желтая карточка
Ю. Морозов
57'
46'
Замена
К. Базелюк
️️️️
А. Батютин
Желтая карточка
С. Обивалин
40'
Желтая карточка
А. Шленкин
30'
Желтая карточка
Е. Маричев
18'
12'
Желтая карточка
Э. Булия
ГОЛ! 1:0!
Х. Аппаев
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
10
Владислав Сысуев
ЦП
37
Евгений Маричев
АП
81
Максим Сидоров
АП
7
Алексей Горюшкин
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
7
Александр Шленкин
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
СКА-Хабаровск
96
Игорь Обухов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
7
Даниил Иванков
ЛП
72
Андрей Батютин
ЛВ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
8
Артемий Малеев
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
91
Эдуард Булия
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Текстильщик
35
Максим Киселев
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
88
Дмитрий Семашкин
ЛП
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
8
Александр Солодков
ЦП
19
Евгений Попов
ЦП
9
Илья Мосейчук
ПВ
25
Артем Барханов
ЦФ
9
Дамир Хусаинов
ЦФ
30
Валерий Альшанский
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
53
Василий Илик
ЛЗ
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
8
Виталий Горулев
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
11
Владислав Брагин
ЦФ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
3-2-3-2
1
Смирнов
17
Фомин
88
Обивалин
5
Морозов
10
Сысуев
7
Горюшкин
37
Маричев
81
Сидоров
77
Романенко
14
Аппаев
7
Шленкин
4-1-1-3-1
96
Обухов
5
Эльмурзаев
31
Большаков
91
Суслов
10
Никифоров
33
Квеквескири
7
Иванков
10
Гаджимурадов
8
Малеев
72
Батютин
91
Булия
7
Шленкин
9
Мосейчук
9
Мосейчук
7
Шленкин
81
Сидоров
19
Попов
19
Попов
81
Сидоров
10
Гаджимурадов
11
Брагин
11
Брагин
10
Гаджимурадов
91
Булия
86
Барков
86
Барков
91
Булия
7
Иванков
80
Кенесов
80
Кенесов
7
Иванков
72
Батютин
10
Базелюк
10
Базелюк
72
Батютин
Остались в запасе
Текстильщик
СКА-Хабаровск
25
Артем Барханов
ЦФ
9
Дамир Хусаинов
ЦФ
30
Валерий Альшанский
ЦФ
88
Дмитрий Семашкин
ЛП
8
Александр Солодков
ЦП
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
35
Максим Киселев
ВР
Главный тренер
Сергей Павлов
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
53
Василий Илик
ЛЗ
8
Виталий Горулев
ЦП
1
Владимир Сугробов
ВР
27
Роман Мануйлов
ПЗ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
25
Артем Барханов
ЦФ
9
Дамир Хусаинов
ЦФ
30
Валерий Альшанский
ЦФ
88
Дмитрий Семашкин
ЛП
8
Александр Солодков
ЦП
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
35
Максим Киселев
ВР
Остались в запасе
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
53
Василий Илик
ЛЗ
8
Виталий Горулев
ЦП
1
Владимир Сугробов
ВР
27
Роман Мануйлов
ПЗ
Главный тренер
Сергей Павлов
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Текстильщик - СКА-Хабаровск
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Текстильщик
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