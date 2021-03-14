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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Текстильщик - Динамо Бр
Текстильщик - Динамо Бр: обзор матча 14 марта 2021
Текстильщик
14.03.2021, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
1 : 0
Завершен
Динамо Бр
81'
Х. Машуков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Текстильщик - Динамо Бр
ГОЛ! 1:0!
Х. Машуков
81'
66'
Замена
Д. Дибиргаджиев
️️️️
М. Данилин
Желтая карточка
М. Бачинский
47'
Замена
Д. Каменщиков
️️️️
А. Агеев
46'
46'
Замена
А. Радченко
️️️️
Д. Агуреев
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Текстильщик
1
Алексей Смирнов
ВР
23
Алексей Макушкин
ЛЗ
88
Сергей Обивалин
ЦЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
0
Хачим Машуков
ЛП
8
Альберт Мнацаканян
ОП
17
Максим Батов
ЦП
76
Александр Агеев
АП
7
Алексей Горюшкин
ПП
77
Анатолий Катрич
ПВ
77
Максим Бачинский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Динамо Бр
96
Алексей Кузнецов
ВР
10
Владислав Дрогунов
ЛЗ
14
Валерий Сорокин
ЦЗ
10
Никита Муромский
ЛВ
21
Александр Крючков
ОП
4
Павел Баранов
ЦП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
10
Николай Мараев
ПВ
9
Даниил Агуреев
ПВ
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
39
Максим Данилин
ЦФ
Текстильщик
35
Максим Киселев
ВР
88
Дмитрий Семашкин
ЛП
10
Владислав Сысуев
ЦП
37
Евгений Маричев
АП
77
Владимир Романенко
ПВ
9
Илья Мосейчук
ПВ
7
Александр Шленкин
ЦФ
9
Дамир Хусаинов
ЦФ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
30
Валерий Альшанский
ЦФ
Динамо Бр
95
Денис Вамбольт
ВР
15
Александр Новиков
ЛВ
77
Гиорги Горозия
АП
27
Александр Радченко
ЦФ
11
Артемий Укомский
ЦФ
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Смирнов
23
Макушкин
5
Морозов
88
Обивалин
8
Мнацаканян
0
Машуков
17
Батов
7
Горюшкин
76
Агеев
77
Катрич
77
Бачинский
2-1-2-3-2
96
Кузнецов
14
Сорокин
10
Дрогунов
21
Крючков
4
Рухаиа
4
Баранов
20
Пикатов
9
Агуреев
10
Муромский
39
Данилин
10
Мараев
76
Агеев
99
Каменщиков
99
Каменщиков
76
Агеев
9
Агуреев
27
Радченко
27
Радченко
9
Агуреев
39
Данилин
9
Дибиргаджиев
9
Дибиргаджиев
39
Данилин
Остались в запасе
Текстильщик
Динамо Бр
7
Александр Шленкин
ЦФ
77
Владимир Романенко
ПВ
9
Дамир Хусаинов
ЦФ
30
Валерий Альшанский
ЦФ
10
Владислав Сысуев
ЦП
88
Дмитрий Семашкин
ЛП
9
Илья Мосейчук
ПВ
37
Евгений Маричев
АП
35
Максим Киселев
ВР
Главный тренер
Сергей Павлов
77
Гиорги Горозия
АП
15
Александр Новиков
ЛВ
11
Артемий Укомский
ЦФ
95
Денис Вамбольт
ВР
Остались в запасе
7
Александр Шленкин
ЦФ
77
Владимир Романенко
ПВ
9
Дамир Хусаинов
ЦФ
30
Валерий Альшанский
ЦФ
10
Владислав Сысуев
ЦП
88
Дмитрий Семашкин
ЛП
9
Илья Мосейчук
ПВ
37
Евгений Маричев
АП
35
Максим Киселев
ВР
Остались в запасе
77
Гиорги Горозия
АП
15
Александр Новиков
ЛВ
11
Артемий Укомский
ЦФ
95
Денис Вамбольт
ВР
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча Текстильщик - Динамо Бр
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Информация о матче
Стадион:
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